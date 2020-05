Toter George Floyd: Streife nahm ihn wegen harmloser Tat fest - Neue Details schockieren

Der gewaltsame Tod von George Floyd schockierte Menschen weltweit. Wieso wurde er von der Streife aufgehalten? Und was erwartet die Polizisten jetzt?

Minneapolis/USA - Die Bilder vom Tod des Afroamerikaners George Floyd gehen um die Welt und sorgen für einen massiven Aufschrei. Ein US-Polizist kniete über acht Minuten auf seiner Kehle - bis er verstarb. In den Vereinigten Staaten toben nach der vermutlich rassistischen Tat Proteste*. Der erschütternde Vorfall ist längst zu einem Politikum geworden. Die Detail-Fragen zum folgenschweren Einsatz der Polizeistreife gehen aber dennoch nicht unter. Es ist leider nicht der erste Rassismus-Eklat, den die US-Polizei verursacht.

USA: Tod von George Floyd - Welches Verbrechen beging er und was führte zur Festnahme?

Was hatte George Floyd eigentlich verbrochen, um in den letztendlich tödlichen Fokus der Beamten zu geraten? Was muss ein Mann tun, dass ihn drei Polizistin derart gewalttätig am Boden fixieren? Offenbar genügte eine kriminelle aber im Grunde ungefährliche Straftat.

US-Medien berichten übereinstimmend aus dem Polizeibericht, Floyd habe in einem Lebensmittelgeschäft versucht mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein zu bezahlen. Der Geschäftsinhaber erkannte das Falschgeld und alarmierte die Polizei, heißt es weiter.

+ George Floyd wurde Opfer von Polizeibrutalität. Ein Video zeigt den Beginn der Festnahme. © Screenshot Washington Post

Vor Ort machten die Beamten George Floyd in seinem geparkten Wagen aus und traten zu zweit auf ihn zu. Ein Überwachungsvideo, das der Washington Post zugespielt wurde, zeigt ab diesem Zeitpunkt alles. Im schwarzen SUV befinden sich neben Floyd ein weiterer Mann sowie eine Frau. Sie verlassen offenbar auf Aufforderung der Polizisten das Fahrzeug und verschwinden kurz darauf aus dem Bild.

Erst jetzt ist George Floyd das erste Mal zu sehen. Ein Polizist zieht ihn aus dem Auto und führt ihn über den Gehsteig an die Wand des Gebäudes. Dort wird Floyd auf den Boden gesetzt. Im selben Moment erscheint ein zweiter Streifenwagen im Bild.

George Floyd: Video zeigt Szenen vor der tödlichen Festnahme - und wirft Fragen auf

Was nun geschehen soll, wirft Fragen auf. Es entwickelt sich ein hitziges Gespräch zwischen Floyd und dem Polizisten, der offenbar seine Personalien aufgenommen hatte. Während der später hinzugekommene Sheriff wieder in seinen Wagen steigt, führen seine zwei Kollegen George Floyd in gemächlichem Tempo ab.

Sie bringen ihn auf die andere Seite der Kreuzung und somit aus dem Fokus der Kamera. Dort parkt ihr Einsatzwagen, der am linken Bildrand noch zu erkennen ist. Kaum angekommen, bringen sie ihren Gefangenen zu Boden, drücken ihn zwischen Bordstein und Polizeiwagen. Sekunden darauf sind sie nicht mehr zu sehen. Nicht etwa, weil die Kamera ausfiel. Die zweite Streife wendet mitten auf der Hauptstraße, parkt umständlich auf einen Fußgängerüberweg und verdeckt die komplette Sicht auf das Geschehen.

Den Blicken der Öffentlichkeit entzog sich der Vorfall dennoch bekannterweise nicht. Zwei Videos kursieren im Netz, die den Tod von George Floyd dokumentieren. Die unbekanntere der beiden Aufnahmen zeigt, dass drei Polizisten auf dem Afroamerikaner knien, einer auf seinem Hals.

Tot von George Floyd: Anklage wegen „Third Degree Murder“ - Restliche drei Beamten auf freiem Fuß

Derek Chauvin blieb so lange auf der Kehle seines flehenden Verhafteten, bis dieser möglicherweise erstickte. Im Obduktionsbericht ist dagegen die Rede von Gesundheitsproblemen, die - im Zusammenhang mit dem brutalen Einsatz und möglichen Rauschmitteln im Blut - zum Tod geführt hätten. Die Anwälte der Familie des Toten zweifeln diese offizielle Todesursache an. Daher will die Familie durch einen anderen Gerichtsmediziner eine zweite Obduktion durchführen lassen.

Gegen Chauvin wurde nun Anklage erhoben. Gegen seine drei Kollegen wurde indes noch kein Verfahren eingeleitet. Die juristische Reaktion auf den Mord an einem dunkelhäutigen Jogger hatte die USA erst vor wenigen Wochen erschüttert.

Chauvin muss sich wegen „Murder of third Degree“ verantworten. Dieser „Mord dritten Grades“ existiert juristisch nur in wenigen US-Bundesstaaten. Er entspricht dem deutschen „Totschlag“ und wird in Minnesota mit maximal 25 Jahren Haft bestraft. Viele fragen sich, warum keine Klage wegen rücksichtslosen Mordes (Depraved-Heart Murder) erhoben wurde.

Minneapolis: Mutmaßlicher Mörder von George Floyd kein unbekannter - Schockierende Details zu Polizist

Jetzt sickern immer weitere Details über die ereignisreiche Polizeilaufbahn von Derek Chauvin an die Öffentlichkeit, NBC fasste die zahlreichen Beschwerden über ihn zusammen. 2006 war er an der Tötung eines Mannes beteiligt, der zuvor Passanten mit einem Messer angegriffen haben soll. Chauvin und andere Polizisten eröffneten das Feuer, als er ihnen drohte, sie mit einer Schrotflinte umzubringen, gaben die Beamten danach zu Protokoll. Überprüfen konnte diese Aussage im Nachhinein niemand mehr, der mutmaßliche Angreifer starb.

2008 machte Chauvin erneut Gebrauch von seiner Dienstwaffe. Mit zwei Schüssen verletzte er einen Mann schwer. Er hatte versucht, nach der Pistole des Polizisten zu greifen.

Rubriklistenbild: © Screenshot Washington Post