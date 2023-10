Mann sitzt 16 Jahre unschuldig in Haft – nicht lange nach seiner Freilassung erschießt ihn ein Polizist

Von: Franziska Schwarz

Leonard Allen Cure ist während einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten (Symbolfoto) tödlich verletzt worden. © John Marshall Mantel/Imago

Der Staatsanwalt beschrieb den zu Unrecht Verurteilten einst als „klug, lustig und freundlich“. Doch sein neues Leben in Freiheit währte nicht lange.

Kingsland/Georgia – Ein Afroamerikaner ist bei einer Verkehrskontrolle in den USA erschossen worden – zuvor saß der 53-Jährige 16 Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Der genaue Hergang ist noch unklar. Von dem Vorfall im Bundesstaat Georgia berichtete zuerst die Nachrichtenagentur AP.

Der Mann, den die Ermittler als Leonard Allen Cure identifizierten, sei von dem Polizisten an der Bundesstraße 95 an der Grenze zu Florida gestoppt worden. Auf Bitte des Polizisten sei Cure aus dem Auto gestiegen und habe zunächst kooperiert, teilten die Ermittler mit. Als ihm seine Verhaftung mitgeteilt wurde, sei er jedoch gewalttätig geworden.

Nach 16 Jahren wohl unschuldig im Gefängnis: Polizist erschießt Mann

Der Polizist habe erst versucht, den 53-Jährigen mit seinem Elektroschocker und seinem Schlagstock zu überwältigen. Er habe dann aber seine Waffe gezogen und auf Cure geschossen, als dieser sich weiterhin wehrte. Die Ermittler in Georgia teilten nicht mit, warum der Polizist Cures Fahrzeug anhielt. Die Ermittlungen laufen.

Cure war 2003 wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Drogerie in Florida verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil lautete auf lebenslang, weil er zuvor wegen Raubüberfalls und anderer Verbrechen verurteilt worden war, berichtete AP.

Afroamerikaner unschuldig in Haft – „beunruhigende“ Hinweise

16 Jahre später kam er wieder frei – die Staatsanwaltschaft von Broward County in Florida hatte nach eigenen Angaben „beunruhigende“ Hinweise gefunden: Es stellte sich heraus, dass es keine Zeugen gab, die Cure eindeutig am Tatort identifizieren konnten. Außerdem konnte er ein „solides“ Alibi für den Tatzeitraum vorweisen. Cure lebte dem Bericht zufolge nach seiner Freilassung im Jahr 2020 in einem Vorort von Georgias Hauptstadt Atlanta.

„Ich freue mich darauf, diese Zeit meines Lebens hinter mir zu lassen“, sagte Cure damals laut AP. Im Juni 2023 war ihm Entschädigung in Höhe von 817.000 US-Dollar zugesprochen worden. Der Staatsanwalt von Broward County, Harold F. Pryor, beschrieb Cure laut AP als „klug, lustig und freundlich“. (frs)