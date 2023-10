Verblüffende Ähnlichkeit: Mann heiratet Frau, die wie seine Tochter aussieht

Teilen

Eine ungewöhnliche Hochzeit sorgt für Kontroversen: Der Bräutigam heiratet eine Frau, die seiner Tochter auffallend ähnelt. Die Reaktionen sind gemischt.

Phoenix - Ein 44-jähriger Mann hat vor kurzem seine 28-jährige Mitarbeiterin Savana geheiratet. Aber diese Hochzeit ist keineswegs alltäglich: Sie hat offenbar für viel Diskussionsstoff und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie gesorgt. Doch was macht diese Ehe so bemerkenswert?

Emotionale Zerrissenheit der Tochter des Bräutigams vor der Hochzeit

Chris Chapin, Vater von insgesamt drei Kindern, hat vermutlich eine spezielle Beziehung zu seiner Tochter Tizziana, da er nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr Arbeitgeber ist. Auch seine neue Ehefrau Savana arbeitet in seinem Friseursalon. Die 21-jährige Tochter war jedoch vor der Hochzeit ihres Vaters tief betroffen. „Tizziana fühlte sich enorm vor den Kopf gestoßen“, berichtete Savana, die neue Ehefrau von Chris, der New York Post.

Tizzianas Bedenken waren vielfältig: Sie machte sich Sorgen über den Altersunterschied von 16 Jahren zwischen ihrem Vater und Savana. Darüber hinaus stellte sie Savanas Absichten in Frage; sie vermutete eher berufliches Interesse, da Savana im Salon ihres Vaters arbeitet. Doch am meisten beunruhigte sie die verblüffende Ähnlichkeit zwischen ihr und Savana - von der Haarfarbe bis zur Körpergröße und Frisur.

Kritik auf TikTok: Mann heiratet deutlich jüngere Frau, die seiner Tochter ähnelt

Die Ähnlichkeit zwischen Tizziana und Savana ist so frappierend, dass sie nicht nur innerhalb der Familie für Diskussionen sorgt, sondern auch in den sozialen Medien Wellen schlägt. Vor allem auf der populären Plattform TikTok hat die ungewöhnliche Familiensituation für Aufsehen gesorgt. Ein Video, das Savana auf TikTok gepostet hat, zeigt die beiden Frauen nebeneinander. Es hat viele Kommentare und Reaktionen ausgelöst. Inzwischen scheint sich die Tochter jedoch mit der neuen Frau an der Seite ihres Vaters arrangiert zu haben. Beide scheinen in dem kurzen Clip gut miteinander auszukommen.

Eine Nutzerin kommentierte unter dem Video: „Wenn mein Vater jemanden heiraten würde, der so aussieht wie ich, wäre ich ganz schön traumatisiert.“ Eine andere Nutzerin fügte hinzu: „Ihr seht ja aus wie Schwestern. Will Chris etwa eine Hochzeit mit seiner eigenen Tochter?“ Die Kommentare verdeutlichen, dass viele die Beziehung als ungewöhnlich, wenn nicht sogar als problematisch betrachten. Eine problematische Ehe hat laut eigenen Aussagen der Influencer Kaan Yavi mit seiner Frau hinter sich - zuletzt sorgte er mit einem Statement für Schlagzeilen.

Es ist nicht die erste Ehe vom 44-jährigen Friseur Chris Chapin. © Screenshot / Instagram @savana_chapin

Die Rolle der Ex-Frau und die Hochzeit, trotz aller Schwierigkeiten

Wie Chris‘ Ex-Frau und Tizzianas Mutter zu der ganzen Situation steht, ist nicht bekannt. Sie hat sich jedenfalls noch nicht zu dem neuen Liebesglück ihres Ex-Mannes geäußert. Man kann jedoch vermuten, dass auch sie ihre eigenen Gedanken und Emotionen zu dieser ungewöhnlichen Ehe hat.

Trotz der anfänglichen Kontroversen und Bedenken scheint die Familie schließlich einen Weg gefunden zu haben. Die Hochzeit wurde abgehalten, und Chris und Savana scheinen nun glücklich verheiratet zu sein. Laut den Social-Media-Kanälen auf Instagram und TikTok haben sie sogar schon drei Kinder.