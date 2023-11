Frau tätowiert sich Namen ihres Freundes mitten auf die Stirn – „kann es selbst nicht glauben“

Von: Robin Dittrich

Tattoos sind mittlerweile ein weltweiter Trend. Ein Gesichtstattoo ist jedoch bei den wenigsten Menschen erwünscht. Eine Frau wagte den Schritt jetzt.

London – Tattoos wollen gut überlegt sein. Denn ohne teure Entfernung bleiben diese ein Leben lang unter der Haut. Eine Frau zeigte auf TikTok nun ihr kurioses Gesichts-Tattoo – und die TikTok-Nutzer glauben nicht an die Echtheit.

Frau lässt sich angeblich Namen ihres Freundes auf Stirn tätowieren – und präsentiert Tattoo auf TikTok

Ihr frisches Tattoo präsentierte die Frau auf ihrem TikTok-Account. „Mein neues Gesichts-Tattoo“, schrieb sie unter ihr einminütiges Video. Direkt zu Beginn des Videos zeigte sie, wie das Tattoo aussehen soll. „Den Namen meines Freundes auf meinem Gesicht tätowieren lassen“, schrieb sie stolz. Der Tätowierer zog währenddessen das Stencil, also die Vorlage, von ihrer Stirn – dort prangerte in der Folge der Name „Kevin“. Dann folgte das Unfassbare: Der Tätowierer legte los und stach den Namen unter ihre Haut.

Die Londonerin Ana Stanskovsky, die sich das Gesichtstattoo stechen ließ, präsentiert auch sonst an vielen Stellen ihres Körpers einige Motive. Während des Videos auf TikTok ist die 27-Jährige mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sehen. Dazu schrieb sie zusätzlich im Video, dass es sich um starke Schmerzen handelte. Als das Tattoo endlich fertig war, zeigte sich die TikTokerin mehr als erleichtert. „Ich liebe es“, freute sich die Londonerin über das Kevin-Tattoo. „Ich kann es selbst kaum glauben“, gab sie an. Am Ende fragte sie ihre Zuschauer: „Meint ihr, mein Freund wird es mögen?“ Eine andere Frau beschwerte sich, dass sie aufgrund ihrer Tattoos keinen Job mehr findet.

TikTok-Nutzer zweifeln Echtheit des Gesichts-Tattoos an

In nur vier Tagen wurde das Video auf TikTok über 26 Millionen Mal angeklickt. Viele der weiteren TikTok-Nutzer glaubten allerdings nicht daran, dass es sich bei dem Gesichts-Tattoo um ein echtes Werk handelte. „Das kann einfach nicht echt sein“, kommentierten viele. „Das würde doch kein halbwegs seriöser Tattoo-Artist machen oder täusch ich mich?“, fragte ein anderer. „Das ist doch gar nicht rot und nichts...das wird nicht echt sein“, fand auch ein weiterer User.

Da so viele negative Kommentare unter ihrem Video auftauchten, wandte sich die TikTokerin erneut an ihre Follower. Sie sagte, dass sie ihr „neues Tattoo genauso liebe wie meinen Freund.“ Auch die Echtheit beschwor die TikTokerin aus London erneut, zeigte sich gleichzeitig aber etwas unsicher: „Ich habe es meiner Mutter noch nicht gesagt.“ Überzeugen konnte sie ihre Follower mit den weiteren Videos nicht, diese gehen weiterhin davon aus, dass es sich um einen Fake handelt. Experten warnten zuletzt vor einer Deo-Challenge auf TikTok.