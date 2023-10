Tragödie in Bayern: Unfall mit mutmaßlichem Schleuserfahrzeug – Sieben Tote nach Verfolgungsjagd

Von: Teresa Toth, Romina Kunze

In der Nacht zum Freitag (13. Oktober) lieferte sich ein Schleuserfahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der völlig überfüllte Kleintransporter verlor dabei die Kontrolle.

Update vom 13. Oktober, 21.56 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich erschüttert von dem Unfall mit einem mutmaßlichen Schleuserfahrzeug. „Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuserbanden zerschlagen, die mit der Not von Menschen maximalen Profit machen und sie auf solch lebensbedrohliche Weise über Grenzen schmuggeln“, sagte die SPD-Politikerin. Bei dem Unfall in Bayern starben sieben Menschen, weitere wurden verletzt.

Der Landrat im Kreis Rottal-Inn, Michael Fahnmüller (CU), soll bereits im September vor den Verfolgungsfahrten in seinem Landkreis gewarnt haben. Er schrieb deshalb sogar einen offenen Brief an Faeser (SPD). „Leider zeigt dieser tragische Unfall, dass die Gefahr, vor der ich seit Wochen warne, allgegenwärtig ist“, so der Fahnmüller im Gespräch mit BR. Die A94 gilt als typische Schleuserroute. Der Unfallort ist rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt. Seit Monaten steigt nach Informationen von Bundespolizei und bayerischer Grenzpolizei die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen.

Unfall mit sieben Toten in Bayern: Mutmaßlicher Schleuser war zu schnell unterwegs

Update vom 13. Oktober, 14.20 Uhr: Der Fahrer des verunglückten mutmaßlichen Schleuser-Transporters wurde festgenommen. Das meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag (13. Oktober) starben sieben Menschen, weitere wurden verletzt. 23 Menschen – wohl aus Syrien und der Türkei – sollen sich in dem Kleintransporter befunden haben.

Der mutmaßliche Schleuser war mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs, wie die Polizei berichtet. Demnach soll er beim Versuch, vor einer Streife der Bundespolizei zu fliehen, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der staatenlose Mann wurde ebenfalls dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Unter den Todesopfern ist auch ein sechsjähriges Kind, ein zehnjähriges wurde bei dem Unfall verletzt. Dem Fahrer werden anderem ein Tötungsdelikt und Schleusung mit Todesfolge vorgeworfen.

Schleuserfahrzeug verunglückt nach Verfolgungsjagd mit Polizei – auch Kinder im Kleintransporter

Erstmeldung vom 13. Oktober, 8.10 Uhr:

München – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 94 kamen sieben Menschen ums Leben. Der Kleintransporter war in Richtung München unterwegs, als es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei kam. Bei dem verunglückten Mercedes soll es sich nach Polizei-Informationen um ein Schleuserfahrzeug handeln.

Nach Informationen von innsalzach24.de krachte der Kleintransporter am Freitagmorgen (13. Oktober) gegen 3.15 Uhr in die Leitplanke und überschlug sich anschließend mehrfach. Zuvor soll einer Streife der Bundespolizei das Fahrzeug aufgefallen sein. Der Fahrer des mutmaßlichen Schleuserfahrzeugs habe stark beschleunigt und die Kontrolle über den Kleintransporter verloren, heißt es. Auf Höhe der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg kam der Mercedes von der Fahrbahn ab.

In der Nacht zum Freitag (13. Oktober) lieferte sich offenbar ein völlig überfülltes Schleuserfahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Kleintransporter verlor dabei die Kontrolle – mindestens sieben Menschen starben. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

In dem verunglückten Kleintransporter sollen sich mehr als 20 Personen befunden haben, darunter auch Kinder. Stand 6.50 Uhr sprach die Polizei von sieben Toten, die Lage war allerdings unübersichtlich. Alle Insassen des völlig überfüllten Transporters wurden demnach mindestens leicht verletzt, teilweise erlitten sie schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet.

Seit Monaten steigt nach Informationen von Bundespolizei und bayerischer Grenzpolizei die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen. Erst vor wenigen Tagen war ein mutmaßlicher Schleuser bei Burghausen mit vier Menschen im Auto vor der Bundespolizei geflohen und hatte dabei einen Unfall verursacht. Es gab zwei Schwerverletzte. (dpa/rku)