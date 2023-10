Krieg in Israel: Lufthansa streicht zahlreiche weitere Flüge nach Tel Aviv

Von: Bjarne Kommnick

Airlines reagieren auf den Krieg in Israel. Die Lufthansa streicht bis auf Weiteres alle Verbindungen. So geht es für den internationalen Flugverkehr weiter.

Köln – Die Lufthansa hat im Zuge des Krieges in Israel alle Flüge in und aus dem Land bis auf Weiteres abgesagt. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte am Montagnachmittag gegenüber IPPEN.MEDIA: „Sicherheit hat für die Airlines der Lufthansa Group oberste Priorität. Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage haben sich die Fluggesellschaften der Lufthansa Group entschieden, ihre regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag auszusetzen“.

Lufthansa stellt alle Flüge nach Israel ein – Reise-Angebote noch am Montag auf Homepage zu finden

Für betroffene Reisegäste scheint es demnach kompliziert werden zu können: „Zurzeit können wir nur sehr eingeschränkt Umbuchungsmöglichkeit von und nach Israel anbieten“, erklärt das Unternehmen. „Wir bedauern, diese Entscheidung so treffen zu müssen. Wir bitten alle Betroffenen, sich mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen“. Die Lufthansa Group würde nun die Sicherheitslage in Israel weiterhin intensiv beobachten „und stehen in engem Kontakt mit den Behörden“. Derzeit gelte zudem eine dringliche Reisewarnung in das Krisengebiet.

Die Lufthansa und weitere Fluggesellschaften haben bis auf Weiteres den Flugverkehr nach Israel eingestellt. © Georg Ismar/dp

Noch am Montagnachmittag (9. Oktober, 14.55 Uhr) hatte das Unternehmen auf der Website Flüge nach Israel wie gewohnt angeboten. Nur wenig später ist das Angebot nicht mehr zu finden. Bislang hatte das Unternehmen den Flugverkehr bis einschließlich Montag, 9. Oktober, eingestellt. Mit der Verlängerung reagiert das Unternehmen auf die Sicherheitslage in Israel. Derzeit sitzt sogar eine Gruppe deutscher Schülerinnen und Schüler mitten im Krisengebiet fest. Versuche, die Jugendlichen auszufliegen, waren bislang gescheitert.

Flugverkehr nach Israel stark eingeschränkt – Maschinen drehen in der Luft um

Bereits am Samstag teilte ein Sprecher der Lufthansa gegenüber der dpa mit, dass bis auf eine Maschine alle Flüge der Lufthansa nach Israel gestrichen wurden. Auch die Lufthansa-Tochter Swiss habe bis auf zwei Flüge nach Israel alle weiteren Verbindungen vorerst abgesagt.

Auch andere Airlines schränken ihre Flüge nach Israel aufgrund der unklaren politischen derzeit Lage deutlich ein. Laut AeroTelegraph hatten gleich mehrere Fluggesellschaften noch während des Fluges am Samstag den Zielort ihrer fliegenden Maschinen geändert und ihre Piloten zum Ausgangsflughafen zurückgeschickt. Angesichts der aktuellen Lage scheint eine schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb rund um den Flugverkehr in Israel unwahrscheinlich.