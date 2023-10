Drei Tote bei Bootsunglück in der Nordsee – Opfer wohl alle aus Deutschland

Von: Kai Hartwig

Ein Boot mit vier Menschen an Bord kentert in den Niederlanden. Drei von ihnen können nur tot geborgen werden. Die Polizei rätselt über die Ursache.

Dinteloord – Ein Bootsunglück in den Niederlanden hat in einem Seitenarm der Nordsee drei Tote gefordert. Alle Opfer stammen nach Erkenntnissen der Polizei wohl aus Deutschland.

Ein mit vier Personen besetztes Boot war am Dienstag (3. Oktober) nahe Dinteloord gekentert. Das gab die Feuerwehr des südlich von Rotterdam gelegenen Küstenorts an. Zwei der Toten waren von den Einsatzkräften leblos geborgen worden. Eine dritte Person galt zunächst noch als vermisst, wurde am Abend dann tot aufgefunden. Zuvor hatte die Polizei die Chance, den Vermissten noch lebend zu finden, bereits als gering eingeschätzt.

Bei einem Bootsunglück in den Niederlanden sind drei Personen ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Deutsche handelt. © Rijnhout Media/dpa

Der vierte Bootsinsasse konnte laut Polizeiangaben lebend gerettet werden. Demnach handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Deutschland. Er wurde nach seiner Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Deutsche dort untersucht wurde und keine Verletzungen festgestellt wurden, konnte er anschließend in einem Hotel untergebracht werden.

Über die Ursache, warum das Boot mit vier Personen an Bord gekentert ist, herrscht derzeit noch Unklarheit. Nach Angaben der Einsatzkräfte war es am Dienstag in einem Seitenarm der Nordsee in Volkerak unterwegs. Dort sei es dann ins Schlingern geraten und letztlich gekentert. Unmittelbar danach wurde von Einsatzkräften eine Suche nach den Vermissten eingeleitet, die in der Nacht zu Mittwoch zwischenzeitlich abgebrochen werden musste. Tags darauf wurde die Suchaktion der Polizei mithilfe von Tauchern und Sonar-Geräten intensiviert. Tragischerweise kam für drei der Vermissten jede Hilfe zu spät.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern laut Polizei an. Man geht ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass die vier Bootsinsassen zum Fischen auf niederländischen Gewässern unterwegs waren. Schon im Mai waren zwei Deutsche bei einer Bootsfahrt in den Niederlanden ertrunken. Derweil kann auch eine Unterkühlung im Wasser tödlich enden. (kh)