Vier tote Schüler nach Camping-Ausflug im Auto entdeckt – Polizei nennt Details

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

Vier Jugendliche brechen zu einem Camping-Ausflug auf. Wenig später sind sie tot. Nun meldet sich die Mutter eines der Teenager zu Wort.

Porthmadog – Immer wieder gibt es Berichte über Vermisstenfälle. So galt kürzlich ein Mädchen aus Nordhessen als vermisst, bevor die Polizei wenig später ihren Leichenfund bestätigte. Auch in Wales erschütterte nun ein tragischer Vermissten-Fall die Bevölkerung.

Schüler nach Camping-Ausflug tot: Polizei nennt Details zur Todesursache

Angehörige hatten vier Schüler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren als vermisst gemeldet. Die Jugendlichen waren am Sonntag (19. November) nach einem Camping-Ausflug in den Nationalpark Snowdonia in Gwynedd nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Wenige später entdeckte ein Passant ein verunglücktes Fahrzeug.

Vier Schüler galten als vermisst. Inzwischen wurden sie im Norden von Wales tot aufgefunden. © North Wales Police

Die Polizei bestätigte anschließend: Die Teenager sind tot. Ihre Leichen wurden in dem Unfallauto gefunden. Zuvor hatten die Behörden eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Schließlich wurde am Dienstagmorgen (21. November) nahe der Stadt Porthmadog das Auto gefunden, mit dem die Jugendlichen unterwegs gewesen waren, teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit.

Ihre vier Leichen befanden sich in dem silbernen Ford Fiesta, der offenbar auf der A4085 bei Garreg von der Straße abgekommen war. Das erklärte Owain Llewellyn von der North Wales Police gegenüber Medienvertretern. „Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es sich um einen tragischen Unfall gehandelt zu haben“, betonte er.

Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall „Maddie“ McCann Fotostrecke ansehen

Tragödie in Wales: Leichen von vier Schülern in Auto entdeckt – „Wie in einem Albtraum“

Llewellyn nannte weitere Details zu dem tragischen Vorfall. Das verunglückte Auto habe auf dem Dach gelegen und sich zum Teil im Wasser befunden. Die mögliche Unfallursache sei noch nicht ermittelt worden. Man habe die Familienangehörigen der Teenager wurden bereits informiert, hieß es weiter. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihnen“, sagte Llewellyn. Er appellierte zudem, die Privatsphäre der Familie zu wahren.

Auch die Mutter von einem der Jugendlichen äußerte sich öffentlich zu dem Vorfall. „Ich fühle mich wie in einem Albtraum, aus dem ich gerne aufwachen würde“, schrieb sie bei Facebook. Sie dankte für die Anteilnahme und Nachrichten zahlreicher Menschen. Ihren Verlust und Schmerz über den Tod des Sohnes könnten diese aber auch nicht lindern.

„Herzzerreißend“: Vier Jugendliche tot nach Camping-Ausflug

Das Shrewsbury College, an dem die vier Schüler gemeinsam studierten, veröffentlichte ebenfalls eine Beileidsbekundung. „Wir möchten der Familie und den Freunden der vier jungen Männer, die bei dem mutmaßlichen Verkehrsunfall auf tragische Weise ums Leben gekommen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen“, hieß es darin. Die Nachricht sei „herzzerreißend“.

Nicht immer endet ein Vermisstenfall in einer derartigen Tragödie. So tauchte ein zuvor als vermisst gemeldetes Mädchen aus Göttingen wenig später wieder auf. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes werden in Deutschland zwar täglich etwa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst. Etwa die gleiche Anzahl wird allerdings auch wieder gelöscht, sollte der Fall aufgeklärt sein. Anfang Januar meldete das BKA rund 9300 Fälle vermisster Personen in der Bundesrepublik. (kas)