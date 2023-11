Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Paar verschwindet kurz vor Uni-Abschluss – Spur führt in die Alpen

Von: Kathrin Reikowski

Mit einem Fiat Punto könnten die beiden Vermissten unterwegs sein (Archivbild) © picture-alliance / dpa | Str

Im Veneto sind ein junger Mann und eine junge Frau verschwunden. Die Umstände geben Rätsel auf.

Venedig/ Padua - Sie hat kürzlich erst ihre Mutter verloren, sollte am Donnerstag ihren Uni-Abschluss machen und es gibt wilde Theorien um ihren Ex-Freund: Ganz Italien verfolgt die Suche nach der vermissten Giulia Cecchettin und ihrem Ex-Freund Flippo Turetta, in einem mysteriösen Vermisstenfall. Der Fall weist Parallelen zu einem Vermisstenfall in den USA auf, wo die ebenfalls 22-jährige Gaby Petito im Jahr 2021 spurlos verschwunden war, bald darauf auch ihr Freund.

Wie Corriere del Veneto berichtet, wurde das Nummernschild von Filippos Auto am Sonntag um 9.07 Uhr im Raum Belluno in Richtung Toblach (Südtirol) registriert. Daher gibt es in den italienischen Medien die Hypothese, die beiden könnten gemeinsam ins Ausland unterwegs gewesen sein, genauer: Richtung Österreich. Da nach den beiden aber zur Zeit einer möglichen Grenzüberquerung schon gesucht wurde, sei es unwahrscheinlich, dass sie und ihr Auto unbemerkt über die Grenze gekommen wären.

Vermisste Giulia in Italien: „Tschüß, Papa, wir sehen uns später“

„Tschüß, Papa, ich komme nicht zum Abendessen zurück, wir sehen uns später“, soll Giulia am Samstagabend gesagt haben, um sich mit Filippo zum Essen in einem Einkaufszentrum zu treffen. Die nächste Spur der beiden, möglicherweise: Ein Passant meldete einen Streit zwischen einem Paar auf einem Parkplatz nahe Giulias Elternhaus bei der Polizei. Das Auto sei aber bereits verschwunden gewesen, als die Carabinieri eintrafen. Erst am Morgen wurden die beiden von ihren Familien als vermisst gemeldet.

Aus der Verwandtschaft Giulias gab es laut Corriere del Veneto bald eine Hypothese - allerdings nicht von Giulias Vater, sondern deren Onkel und Tante: „Filippo war nicht glücklich, dass Giulia ihren Abschluss machte, weil er befürchtete, sie könnte sich von ihm distanzieren.“

Vermisstes Paar in Italien: Giulia hatte sich wohl im August getrennt

Etwas unklar scheint auch der Beziehungsstatus der beiden: Nach Angaben der italienischen Medien hatte Giulia ihren Freund Filippo im August verlassen, sie sei aber, vielleicht aus Schuldgefühlen, weiter mit ihm zusammen geblieben. Dennoch werden die beiden in den meisten Artikeln als „Ex-Freunde“ bezeichnet.

Auf die Spekulationen und die Schilderungen in den italienischen Medien reagierte Filippos Vater sehr emotional: „Mein Sohn hätte Giulia nie etwas getan, er liebte sie unendlich“, sagte er in einem Interview. Das Verschwinden Giulias und Filippos könne nichts mit dem bevorstehenden Studienabschluss zu tun haben. „Ja, mein Sohn war manchmal etwas besitzergreifend, aber nicht auf eine pathologische Weise, wie sie es beschreiben. Er war eifersüchtig, wie Jungen in diesem Alter eben sind, aber nicht auf eine Weise, die uns beunruhigen würde.“

Giulias und Filipos Familien sind verzweifelt, bitten die italienische Öffentlichkeit um Hinweis. Die italienische Polizei wertet derzeit ein Tablet aus - und vergleicht Blutspuren, die unweit von Giulias Elternhaus gefunden wurden, mit DNA-Proben. Am Mittwoch fanden Waldarbeiter die sterblichen Überreste eines seit drei Jahren vermissten Mannes aus Traunstein. (kat)