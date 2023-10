Frauenmord schockiert Italien: Leiche zerteilt und auf Dachboden versteckt

Von: Moritz Bletzinger

Ein Mann in Italien soll seine Nachbarin getötet, die Leiche zerteilt und auf seinem Dachboden versteckt haben. (Symbolbild) © R4924_italyphotopress/Imago

Um an eine Bankkarte zu kommen, soll ein Mann in Italien einen schrecklichen Mord begangen haben. Ermittler fanden die Leiche einer Frau halbiert auf seinem Dachboden.

Mailand – Tagelang schlief er offenbar in der Wohnung der Frau, die er getötet haben soll. Ein Mann aus Italien wird beschuldigt, seine Nachbarin umgebracht und die Leiche versteckt zu haben. Der Mord der Frau aus Mailand nimmt das ganze Land mit, alle großen italienischen Medien berichten über den Fall. Es ist der zweite Frauenmord innerhalb weniger Wochen.

Schrecklicher Mordfall in Italien: Polizei Mailand findet zerteilte Leiche auf Dachboden

In zwei Hälften geteilt fanden Ermittler den Körper der 60-Jährigen auf dem Dachboden des Mannes. Kurz darauf nahm die Polizei ihn fest. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn jetzt wegen Mordes, Verschleierung und Missachtung einer Leiche an, schreibt La Repubblica. Der 46-Jährige sei kein Unbekannter für die Polizei in Italien. Er hat mehrere Vorstrafen.

Vor seiner Festnahme versuchte der Mann angeblich ins Ausland zu fliehen. Das scheiterte aber am Geld. Schon eine Taxifahrt zum Flughafen Mailand-Malpensa soll er mit seinem Mobiltelefon bezahlt haben. Laut Il Messagero erreichte die Polizei einen Taxifahrer, als sie ihn kontaktieren wollte.

Geld sei auch das Motiv für den mutmaßlichen Mord gewesen, heißt es. Der Mann habe seine Nachbarin getötet, um ihre Bankkarte zu bekommen.

Mutmaßlicher Frauenmord in Mailand: Italienische Medien sprechen von Geständnis

Italienische Medien schreiben außerdem von einem vorläufigen Geständnis. In einer spontanen Erklärung soll der mutmaßliche Täter gesagt haben: „Ich habe sie in den Nacken geschlagen, das habe ich nicht so gemeint, es tut mir leid.“

Die Tat hat sich vermutlich am 4. Oktober ereignet, seitdem ist das Mobiltelefon der getöteten Frau nicht mehr erreichbar. Später wurde es in der Jacke des Verdächtigen gefunden.

Leiche angeblich mit Küchenmesser in zwei geteilt: Mann schlief wohl in Wohnung seines mutmaßlichen Opfers

In den vergangenen knapp drei Wochen drang der Mann immer wieder in ihre Wohnung ein und schlief dort, so die Polizei. Wahrscheinlich wollte er so dem Leichengeruch in seiner Wohnung aus dem Weg gehen.

Der Körper des Opfers war in eine Decke gewickelt und befand sich bereits in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung, als die Carabinieri ihn hinter einer Falltüre über der Küche des mutmaßlichen Täters fanden. Um die Leiche zu zerschneiden, soll er ein Küchenmesser benutzt haben.

