Italien: Feuer auf Sizilien – Alarmstufe in Palermo wegen Dioxin-Albtraum ausgelöst

Von: Martina Lippl

Teilen

Der Süden Italiens steht im Ausnahmezustand. Auf Sizilien ist die Situation dramatisch. Straßen stehen in Flammen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen unfassbare Szenen.

Update vom 26. Juli, 16.39 Uhr: Die Brände in Italien werden zunehmend gefährlicher. Vor allem auf der Urlaubsinsel Sizilien wüten die Feuer. Besonders Palermo ist von einem Dioxin-Albtraum bedroht, der die Luft in der Stadt zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden lässt. Auslöser für die gefährliche Luft ist die Mülldeponie Bellolampo.

Diese brennt seit fast zwei Tagen, die schwarze Wolke bewegt sich in Richtung Südosten der Stadt, während sie bis gestern nach Norden flog und den Himmel von Mondello, Sferracavallo und San Lorenzo bedeckte. Die Verbrennung der großen Menge Plastik, setzt giftige Stoffe wie Dioxine, PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) und Furane frei. Aufgrund der Brände haben die Feinstaubpartikel Pm10 und Pm2,5 in mehreren Stadtteilen die Alarmstufen überschritten.

Italien: Palermo von Flammen umzingelt – Video zeigt Fahrt durch Feuer

Erstmeldung vom 26. Juli, 12.56 Uhr: Palermo – In Italien wüten Unwetter und Feuer. Der Süden brennt. Auch in Griechenland wüten enorme Waldbrände. Auf Sizilien wurden Tausende Menschen evakuiert, mindestens drei Menschen starben. Häuser und Geschäfte wurden von den Flammen verwüstet, die Kirche Santa Maria del Gesù in Palermo komplett zerstört. In der Nacht sind weitere Feuer in der Nähe von Catania ausgebrochen. Im Krankenhaus von Palermo sind einige Abteilungen weiter ohne Strom. Operationssäle sind nicht betriebsbereit.

Italien: Palermo von Flammen umzingelt – Video zeigt Fahrt durch Feuer

Rund um die sizilianische Hauptstadt Palermo stehen die Hügel weiter in Flammen. Das Feuer breitet sich in San Martino delle Scale unaufhaltsam aus.

Im Süden Italiens sind in der Nähe von Palermo Feuer ausgebrochen. Bewohner und Urlauber mussten evakuiert werden. © IMAGO/Fotogramma/IPA/ABACA

„Hat nichts mit früheren Bränden zu tun, es sah aus wie die Apokalypse. Es war schwer zu atmen und das Feuer flammte nicht zufällig auf, sondern war verursacht“, berichten Augenzeugen laut Rai. Der Flughafen musste zeitweise am Dienstagfrüh gesperrt werden. Zudem brannte ein Tank auf einer städtischen Mülldeponie.

„Es war eines der gruseligsten Dinge überhaupt“

Urlauber auf dem Weg zum Flughafen filmten gespenstische Szenen. Rote Flammen züngelten in den dunklen Himmel. Es scheint, als würden überall Feuer an der Autobahn brennen. Das Video kursiert in den sozialen Netzwerken und wird auch auf Twitter geteilt, mit dem Kommentar: „Es war eines der gruseligsten Dinge überhaupt“.

„Schrecklich“, schreibt eine Touristin auf Twitter, die auf derselben Strecke gegen 4.30 Uhr Dienstagfrüh (25. Juli) unterwegs war.

Feuer auf Sizilien: Autobahn zum Flughafen Falcone in Palermo zeitweise gesperrt

Die Autobahn Palermo-Mazara del Vallo wurde wegen der Brände zeitweise gesperrt. Im Abschnitt zwischen Tommaso Natale und Capaci ist die Strecke wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben.

Die Hügel rund um Palermo brennen jedoch auch am Mittwochmorgen noch, berichtet der italienische Nachrichtensender Rai. Löschflugzeuge sind im Einsatz.

Waldbrände auf Sizilien – Feuerwehr im Dauereinsatz

Über 650 Einsätze mussten die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco in den vergangenen 48 Stunden bewältigen. 2429 Einsatzkräfte seien nach Angaben der Feuerwehr auf Sizilien bei der Arbeit. Kritisch sei die Situation in der Region Palermo in Capo Gallo, Altofonte, Monerale und San Martino sowie in einigen Orten in der Provinz Messina gewesen.

Im Süden brennt es zudem in Apulien und Calabrien. Im Norden Italiens sorgen schwere Unwetter mit großem Hagel für Chaos.