Attraktion für Wanderer sorgt für Diskussionen: Rolltreppe bringt Touristen zum Berggipfel

Rolltreppen kennt man vor allem aus dem Einkaufscenter. Nun befördert eine solche Treppe sogar Wanderer zu einem Berggipfel. Das sorgt für kritische Stimmen.

Hangzhou – Es stärkt das Herz-Kreislauf-System, zugleich wird man mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt: Viele Menschen in Deutschland gehen gerne Wandern. Auch in China laden malerische Berglandschaften und eine vielfältige Flora und Fauna zum Wandern ein. Um Touristen den Aufstieg zu erleichtern, wurde jetzt sogar eine Rolltreppe installiert. Doch das sorgt für Diskussion.

Rolltreppe befördert Wanderer zu Berggipfel in China: „Ein wunderbares Gefühl“

Wer Schwierigkeiten beim Wandern hat, muss nicht erst den Pfad bis zum Gipfel auf sich nehmen. Wie die englischsprachige Tageszeitung China Daily berichtete, können Touristen in der ostchinesischen Provinz Zhejiang innerhalb weniger Minuten mit einer Rolltreppe auf den Tianyu Mountain fahren. Künstlich erzeugter Nebel sorgt zudem für Abkühlung. Oben angekommen, müssen Besucher dann nur noch einen Kilometer bis zum Gipfel zurücklegen.

In den sozialen Medien kursierten bereits zahlreiche Videos und Bilder von der Attraktion in China, die Ende 2022 eröffnet wurde. Viele schienen regelrecht begeistert von der Rolltreppe zu sein. „Ein wunderbares Gefühl“, beschrieb ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) die Fahrt durch die Nebelschwaden auf den Gipfel. Wer demnächst einen Wanderurlaub plant, sollte in jedem Fall die richtige Ausrüstung einpacken.

Rolltreppe in China: Wanderer fahren bequem zum Berggipfel auf 350 Meter

China Daily zufolge hoben andere lobend hervor, dass die Rolltreppe den Touristen ein bequemes Erlebnis biete. Vor allem für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, sei das ein Vorteil. Auf der anderen Seite gab es allerdings auch Kritik. Der Tianyu Mountain thront lediglich auf 350 Höhenmetern – natürlich kein Vergleich zu den Gipfeln im Himalaya-Gebirge.

Kritikern zufolge sei der Bau der Rolltreppe ein Eingriff in die Natur. Andere wiederum bemängeln, dass die Rolltreppe Wanderern das Erfolgserlebnis raubt, einen Gipfel auf eigene Faust erklommen zu haben. Der Zeitung zufolge sei der Weg zum Tianyu-Gipfel aber alles andere als leicht. Touristen müssen eine Strecke von drei Kilometern auf einem ausgesetzten Bergpfad zurücklegen. Das kann für Kinder, Kranke und ältere Menschen eine große Herausforderung darstellen.

Rolltreppe kostet 1,3 Millionen Euro – und verkürzt Gipfel-Wanderung auf 10 Minuten

Der Aufzug sollte ursprünglich helfen, den Ansturm von Wanderern besser zu verteilen, erklärte ein Sprecher der städtischen Tourismusentwicklungsgesellschaft im Bezirk Chun‘an gegenüber China Daily. Schließlich sei die Region bei Urlaubern beliebt. Zeitweise wurde der Bau einer Seilbahn in Erwägung gezogen. Dabei seien die Transportmöglichkeiten jedoch begrenzt, weshalb sich die Behörde für eine Rolltreppe entschieden habe. Etwa 1,3 Millionen Euro hat die Rolltreppe gekostet, die nun die rund einstündige Wanderung auf etwa zehn Minuten verkürzt.

Auch auf die Kritik reagierte der Sprecher. Touristen würden lediglich einen Teil der Strecke nach oben befördert. Den Rest müssten sie immer noch selbst zu Fuß erklimmen. Wem auch das zu viel ist, kann die Aussicht auf den Qiandao-See von einer Aussichtsplattform unmittelbar nach der Rolltreppe genießen. Neben der Rolltreppe auf den Tianyu Mountain gibt es bereits eine weitere Rolltreppe in der Shenxianju Scenic Area in der Stadt Taizhou. Diese wurde bereits im Jahr 2020 in Betrieb genommen.

