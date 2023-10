Mit einem Schnappschuss zum Millionär: Firma verspricht Mega-Zahlung für Alien-Video

Von: Anna Laura Müller

Die Begegnung mit einem Außerirdischen vor der eigenen Haustür könnte viel Geld bringen. Doch bei der Werbe-Aktion einer US-Firma gibt es einen Haken.

Santa Monica – Der Vorgarten ist ruhig, nur ein Schatten huscht im Hintergrund vorbei. War es ein Nachbar oder doch ein außerirdisches Wesen? Das ist die entscheidende Frage, die eine Sicherheitstechnik-Firma ihren Kunden in den USA stellt. Denn bald ist Halloween und passend dazu hat das Unternehmen „Ring“ die Besitzer ihrer Produkte dazu aufgerufen, Ausschau nach übernatürlichen Wesen zu halten. Wer also im Oktober nicht nur Kürbisse schnitzt, sondern mit einer der Videoüberwachungssysteme ein Alien auf Video festhält, soll eine Million US-Dollar erhalten. Natürlich nur, wenn die Echtheit auch nachgewiesen werden kann.

Unternehmen verspricht Millionen-Preis für Alien-Video

Die Firma mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, verkauft vor allem Videotürklingeln, mit denen die Hausbewohner von zu Hause, aber auch von unterwegs jederzeit sehen können, wer sich vor der eigenen Tür aufhält. Diese Art von Überwachungssystem sind in den USA durchaus beliebt und führen nebenbei immer wieder zu unterhaltsamen Videos, die auf verschiedenen Social Media Kanälen von den Hausbewohnern selbst geteilt werden. Auch zur Marketingstrategie von Ring gehört es, solche Videos zu teilen.

Das riesige Preisgeld erhält, laut dem Aufruf der Firma, nur derjenige US-Bürger, der eine unbearbeitete Aufnahme einer echten außerirdischen Lebensform auf einem „Ring“-Gerät erfasst. „Egal, ob es ein Video von einem Alien ist, der die Einfahrt entlang läuft (oder fliegt?) und nach dem Weg fragt, oder eine nicht identifizierbare Lebensform, die merkwürdiges oder außergewöhnliches Verhalten in deinem Garten zeigt - reicht euer Filmmaterial ein!“, heißt der Aufruf auf der Webseite der Firma.

Alien-Experte begutachtet die Videos

Der Haken an der Sache: Die eingereichten Videos werden von einem Weltall- und Alien-Experten begutachtet. Nur wenn der davon überzeugt ist, dass die Sichtung die Kriterien für den wissenschaftlichen Beweis für eine außerirdische Lebensform erfüllen, könnte man um eine Million Dollar reicher werden. „Und für immer als bedeutender Forscher in der Weltall-Community gelten“, schreibt die Firma.

Bei der Aktion kann aber auch etwas gewonnen werden, wenn kein echtes Alien an der Haustür klingelt. Denn bis die – wenn es sie denn gibt – Kontakt mit der Erde aufnehmen, könnte es laut Forschern noch tausende Jahre dauern. Solange können die Teilnehmer der Werbe-Aktion von „Ring“ zumindest einen deutlich geringeren Gewinn von 500 US-Dollar für einen Onlineversandhändler ergattern. Dafür müssen sie einen Besuch eines Außerirdischen möglichst kreativ nachstellen und mit ihrer Videotürklingel oder Überwachungskamera aufzeichnen und einschicken. Das könnte besonders gut am 31. Oktober klappen, wenn zu Halloween vor allem in den USA wieder zahlreiche Kinder und Erwachsene verkleidet durch die Straßen ziehen.

Während der Aufruf zwar cleverem Marketing zugeschrieben werden kann, fällt der in den USA sicherlich auf fruchtbaren Boden. Denn die Faszination für Außerirdische ist dort übermäßig groß. Immer wieder sorgen gesichtete Flugobjekte für Spekulationen. Erst vor kurzem sagte ein ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter vor dem US-Kongress über ein vermeintlich geheimes Ufo-Programm der US-Regierung aus. (alm)