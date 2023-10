Airbus kippt am Flughafen nach hinten: Video von Vorfall geht viral

Von: Kilian Bäuml

In der Luft fliegt es gerade, doch auf dem Boden kippt es nach hinten um: Ein Flugzeug in New York verliert offenbar das Gleichgewicht.

Kassel – Plumps! Plötzlich sitzt der Airbus mit dem Heck auf der Landebahn. Flugzeuge sind bekanntlich die sichersten Fortbewegungsmittel. Gefährlicher als das Fliegen an sich sind oft die Keime an Bord, manche Dinge sollten deshalb nicht angefasst werden.

Gerade, weil sie als so sicher gelten, kann es schonmal überraschen zu hören, dass ein Airbus nach hinten kippt. Noch seltener bekommt man das ganze jedoch zu sehen. Eine Person hat jetzt jedoch genau diesen Vorfall an einem Flughafen in New York gefilmt. Doch wie kann so etwas überhaupt passieren?

Fluggesellschaft JetBlue Ort JFK Airport New York Vorfall Flugzeug kippt nach hinten

Video von kippendem Airbus geht viral: Maschine kann Gleichgewicht nicht halten

Auf dem Video ist deutlich zu sehen, dass das Flugzeug aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Der hintere Teil des Airbus ist auf dem Boden, der vordere Teil ist in der Luft. Im vorderen Teil des Fliegers ist die Tür zum Frachtraum geöffnet, deshalb ist naheliegend, dass der Flieger beim Ausladen des Gepäcks aus dem Gleichgewicht geriet und nach hinten kippte, beispielsweise weil sich zusätzlich das Gewicht im Passagierraum verlagerte. Ein anderes Flugzeug musste Passagiere zurücklassen, weil es sonst zu schwer gewesen wäre.

Airbus kippte nach hinten: Flieger verliert Gleichgewicht am Flughafen

Unter dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter) sammeln sich einige Kommentare zu dem ungewöhnlichen Geschehnisse mit dem Airbus. „Ich bin letzte Woche mit einem A321 geflogen. Als wir landeten, sagte die Besatzung, dass alle sitzen bleiben sollten und dass das Aussteigen nach Sektoren organisiert werden würde, um das Flugzeug nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich denke, das macht Sinn.“ Eine Frau in einem anderen Flugzeug ging genau mit dem gegenteiligen Verhalten viral – sie blieb im Flieger auf ihrem Platz sitzen, obwohl eine Mutter ihn für ihr Kind haben wollte.

Auf dem JFK-Flughafen in New York verlor ein Airbus das Gleichgewicht und fiel nach hinten um - Videos zeigen den Vorfall. © Screenshot/Twitter(BrianForNJ)

„Ich möchte nicht der Passagier sein, der aussteigt und dann zusieht, wie das andere Ende des Flugzeugs abtaucht“, kommentiert eine Person und bezieht sich wohl darauf, dass die Passagiere womöglich selbst das Ungleichgewicht verursacht haben. Auch ein anderer Vorfall zeigt, wie die Gäste den Flug beeinflussen können – mit Handzeichen stimmten die Passagiere ab, eine Frau aus dem Flieger zu werfen.

„Gleichgewichtsverlagerung während des Aussteigens“ – Airbus kippt nach hinten

Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, soll jetzt herausgefunden werden. In der Regel werden Mitarbeitende und Besatzung darauf hingewiesen, den Schwerpunkt des Airbus zu verlagern, falls es zu einem Ungleichgewicht kommt.

Später wurde der Vorfall, wie die Bild-Zeitung berichtet, vom JetBlue-Sprecher Derek Dombrowski kommentiert: „Am Flugsteig angekommen, kippte das Heck des Flugzeugs aufgrund einer Gewichts- und Gleichgewichtsverlagerung während des Aussteigens nach hinten, was dazu führte, dass sich die Nase des Flugzeugs anhob und schließlich wieder nach unten fuhr.“ (kiba)