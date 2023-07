Staatsanwaltschaft klagt Mann an, der hinter dem viralen Kleid steckt

Von: Jana Stäbener

Vor acht Jahren postet er ein Bild von einem schwarz-blauen Kleid, das um die Welt geht. Heute muss er sich vor Gericht verantworten.

Keir Johnston, der Mann, der hinter dem viralen Kleid (ähnlich wie die virale blaue Couch) steckt, soll einen mutmaßlichen Mordversuch an seiner Frau begangen haben. Das berichtet die Times über den Schotten, der 2015 für ein Foto „des Kleides“ verantwortlich war, „das das Internet spaltete“ (engl: „The dress, that broke the internet“).



Am Montag, 10. Juli 2023, wurde Johnston vor dem High Court in Glasgow angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine Frau zwischen April 2019 und März 2022 wiederholt angegriffen, indem er sie angeschrien, gewürgt und ein Messer geschwungen haben soll, so die Times. Auch soll er sie einmal aus einem Pub in sein Auto gezerrt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Johnston eine Reihe gewaltsamer Angriffe auf seine Frau verübt haben, die in einem mutmaßlichen Mordversuch endeten.



Er bestreitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe, weshalb es in dem Fall vor dem für 2024 angedachten Prozess eine weitere Vorverhandlung geben wird.

Der Mann, der hinter dem viralen Kleid von 2015 steckt, muss sich vor Gericht behaupten. © Screenshot Twitter/Pond5/IMAGO

Virales Kleid von 2015: Schwarz-blau oder weiß-gold?

Johnston postete vor acht Jahren ein Bild vom Kleid, das seine Schwiegermutter Caitlin McNeills zu seiner Hochzeit trug (siehe unten). Damit brachte der Bräutigam das gesamte Internet um den Verstand, denn die Farben des Kleides waren nicht eindeutig. Aufgrund einer optischen Täuschung sahen nur etwa 30 Prozent aller Menschen ein schwarz-blaues Kleid, die anderen ein weiß-goldenes.



Damals bekam das virale Kleid irgendwann jeder in seine Twitter oder Tumblr-Timeline gespült oder sah das Kleid bei BuzzFeed US. Johnston und seine frisch-verheiratete Frau traten 2015 sogar in der Ellen DeGeneres Show auf. Dort bekamen sie 10.000 US-Dollar und eine Reise nach Grenada geschenkt, nachdem sie preisgegeben hatten, dass das Kleid tatsächlich schwarz und blau war.



Besonders bitter stoßen die Vorwürfe auch deswegen auf, weil das virale Kleid damals sogar in einer Werbekampagne erschien, die auf häusliche Gewalt aufmerksam machte und fragte: „Warum ist es so schwer, Schwarz und Blau zu sehen?“, über die der Independent berichtete.

