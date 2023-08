Sepsis, Organversagen, Amputation: Harmloser Mückenstich endet bei junger Frau fast tödlich

Von: Michelle Mantey

Ein Mückenstich reißt eine junge Mutter plötzlich aus ihrem Leben. Erst spielt sie noch mit ihren Kindern, dann kämpft sie im Krankenhaus um ihr Leben.

Kassel – Mücken können nicht nur lästig, sondern auch gefährlich sein. Denn sie gelten als Überträger von teils gefährlichen Krankheiten. Durch die immer größere Ausbreitung der asiatischen Tigermücke in Deutschland, droht auch hier die Gefahr, mit einer Tropenkrankheit, wie dem West-Nil-Fieber infiziert zu werden. Nach einem Bericht von RTL führte ein vermeidlich harmloser Mückenstich dazu, dass eine Frau 85 Prozent ihres Oberschenkels verlor.

Die dreifache Mutter wollte mit ihren Kindern und Eltern einen entspannten Tag am See verbringen, da bemerkte sie plötzlich einen Mückenstich am Oberschenkel. Um was für eine Mückenart es sich handelte, ist nicht bekannt. Kurze Zeit später kommt es zu einer Blutvergiftung, auch Sepsis genannt, und die 38-Jährige muss ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte ein Nierenversagen fest. Nach dem Bericht von RTL fiel sie ins Koma und musste zwölfmal operiert werden.

Sepsis und Organversagen nach Mückenstich

Der linke Oberschenkel, an dem die Mücke zugestochen hatte, ist nun aufgrund der Infektion nur noch zu 85 Prozent vorhanden. Zudem ist das linke Bein teilweise gelähmt. Auch die Spätfolgen der Sepsis und des Organversagens beeinträchtigen die junge Frau in ihrem Alltag, sodass sie mittlerweile auf Hilfe angewiesen ist.

Eine Blutvergiftung entsteht laut der Sepsis-Stiftung, wenn die körpereigene Abwehrreaktion aufgrund des Insektenstichs plötzlich eigene Organe oder das Gewebe schädigt. Betroffene erleiden in diesen Fällen einen Schock oder Multiorganversagen, das im schlimmsten Fall mit dem Tod enden kann. Daher ist schnelles Handeln besonders wichtig. Folgende Symptome könnten auf eine Sepsis hinweisen:

Fieber und Schüttelfrost

und Flecken an Armen oder Beinen

an Armen oder Beinen Erhöhter Puls oder sehr niedriger Blutdruck

oder Müdigkeit

Verwirrtheit

Schnelle oder schwere Atmung

oder Quelle: Sepsis-Stiftung

Tigermücke überträgt Tropenkrankheiten mit teils schweren Verläufen

Jedoch können die Symptome sehr unterschiedlich sein und je Patient variieren. Häufig werden die Anzeichen auch mit anderen Erkrankungen verwechselt. Sehr viele Menschen leiden laut Sepsis-Stiftung an den Langzeitfolgen durch mögliche Amputationen, Lähmungen oder Taubheit. Aber auch durch starke Müdigkeit und chronischer Erschöpfung, sowie Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche. So geht es auch der 38-Jährigen, die mit ihrem Beispiel anderen zeigen möchte, wie viel bei einem Mückenstich passieren kann.

Auch nach einer Infektion mit einer Tropenkrankheit durch die Tigermücke können laut dem Bundesministerium für Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz grippeähnliche Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. Diese Mückenart kann bis zu 20 verschiedene Viren übertragen, dazu zählen die West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren. Einige dieser Infektionen können je nach Schwere des Krankheitsverlaufes auch tödlich enden.

Sollten also nach einem Mückenstich Symptome auftreten, die über örtliche Beschwerden wie Juckreiz, Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle hinausgehen, ist sofort einen Arzt zu kontaktieren. Die Tigermücke kann sich auch im Winter vermehren und den Temperaturen anpassen, daher ist auch in der kalten Jahreszeit Vorsicht geboten. (mima)