Vitamin-D-Mangel im Solarium beheben? Experten warnen

Von: Sophia Lother

Wenn die Tage kürzer und Sonnenstrahlen rarer werden, drängt sich einmal mehr das Thema Vitamin-D-Mangel in den Vordergrund. Kann das Solarium helfen, diese wieder aufzufüllen?

Kassel – Ein Vitamin-D-Mangel kann sich auf ganz unterschiedliche Arten bemerkbar machen. Häufige Symptome sind Abgeschlagenheit und Muskel- beziehungsweise Knochenschmerzen. Ein Mangel des wichtigen Vitamins schadet der Gesundheit und schränkt den Alltag enorm ein.

Doch was kann gegen einen Vitamin-D-Mangel helfen? Da das Vitamin auch Sonnen-Vitamin genannt wird, könnte man zu dem Schluss kommen, dass ein Besuch im Solarium Abhilfe schaffen könnte, doch ist das wirklich so oder handelt es sich hier um einen Mythos?

Ist es sinnvoll, ins Solarium zu gehen, um den Vitamin-D-Speicher aufzufüllen? (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Solarium gegen Vitamin-D-Mangel? Das sollten Sie wissen

Vitamin D ist nicht nur für den Knochen-, sondern auch für viele andere Stoffwechselvorgänge im Körper notwendig. Im Normalfall bildet der menschliche Körper das Vitamin selbstständig, und zwar, wenn unsere Haut mit UV-Strahlen in Berührung kommt. Doch gilt das auch für das Solarium? Jein, denn es ist nur ein gewisser Anteil dieser Strahlung, die die Vitamin-D-Bildung anregen.

Wie das Bundesamt für Strahlenschutz erklärt, ist es die UVB-Strahlung, die diese Vitamin-Produktion anregt. „Die UV-Strahlung in modernen Solarien hat keinen oder meist nur einen geringen Anteil an UV-B-Strahlung“, so das Bundesamt. Lediglich in Solarien, die auch die UVB-Strahlung verwenden, könne die Vitamin-D-Bildung angeregt werden. Und es gibt einen weiteren Haken.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Ab ins Sonnenstudio, um die Vitamin-D-Bildung anzuregen? Das sagen Experten

Denn sowohl die UV-B, wie generell die UV-Strahlung haben einen Nachteil: Sie können die Entstehung verschiedener Hautkrebsarten verursachen. Das Bundesamt unterstreicht deshalb: „Die gleichzeitig und nicht davon trennbaren gesundheitlichen Risiken der krebserregenden UV-Strahlung überwiegen den Vorteil der UV-initiierten Vitamin-D-Bildung bei weitem. International wird darum von der Solariennutzung zur Vitamin-D-Bildung abgeraten.“

Direktes Sonnenlicht ist bei gesunden Erwachsenen mit einem Körpergewicht im normalen Spektrum völlig ausreichend, um eine gesunde Vitamin-D-Konzentration im Körper zu ermöglichen. Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat Richtwerte für die Breitengrade 47 bis 55 N° veröffentlicht. Wichtig ist hierbei, dass ein Viertel der Körperoberfläche dem Sonnenlicht direkt ausgesetzt werden muss. Die DGE hat in ihrer Auflistung dabei lediglich die Hauttypen 1 bis 3, also sehr helle bis hellbraune Hauttöne, berücksichtigt. Alle Werte im Überblick:

Jahreszeit Dauer Sonnenlichtbestrahlung Hauttyp 1 und 2/ Hauttyp 3 März bis Mai\t 10 bis 20 Minuten/15 bis 25 Minuten Juni bis August\t 5 bis 10 Minuten/10 bis 15 Minuten September bis Oktober\t 10 bis 20 Minuten/15 bis 25 Minuten\t Quelle: DGE

Vitamin-D-Mangel vermutet? Was Sie dann tun sollten

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D sollten nicht ohne den Rat des behandelnden Arztes eingenommen werden. Die DGE erklärt hierzu: „Da bei einem Großteil der gesunden deutschen Bevölkerung nicht von einem Vitamin-D-Mangel auszugehen ist, sollte die Bestimmung der Vitamin-D-Versorgung nur bei begründetem Verdacht auf eine Mangelsituation oder bei Risikopersonen erfolgen.“ (Sophia Lother)