Supermond im September 2023: Letzte Chance, den nahen Vollmond zu sehen

Von: Emanuel Zylla

So nah und doch so fern: Der Supermond am Himmel. (Archivbild) © IMAGO/Allen Eyestone/The Palm Beach Post

Wenn der Mond der Erde besonders nahe kommt, übt das Faszination aus. Der letzte Supermond des Jahres hat dabei einiges zu bieten.

München – Am Freitag (29. September) ist es wieder Zeit, Ferngläser und Teleskope – oder auch nur die Augen – gen Abendhimmel zu richten, denn dann ist es wieder so weit: Ein besonderer Vollmond, ein sogenannter Supermond, wird wieder zu beeindrucken wissen. Am besten also zum Mondaufgang, hierzulande ist das zwischen 19 und 20 Uhr, den Erdtrabanten bestaunen. Vor allem Weltraum-Enthusiasten und Romantiker sollten sich diesen Termin unbedingt vormerken. Es wird der letzte Supermond in diesem Jahr sein.

Am Freitag wird Luna ihre Vollmondstellung um 11:58 Uhr erreichen, wie das Magazin Geo berichtet. Beste Voraussetzungen also für den Supermond – sofern das Wetter mitspielt. Am Freitagabend soll es laut dem Deutschen Wetterdienst vielerorts bewölkt sein. Vielleicht lassen die Wolken ja trotzdem hin und wieder einen Blick auf den Supermond zu.

Supermond kurz nach dem kalendarischen Herbstanfang

Es ist aber auch ein spezieller Supermond, denn kurz nach dem kalendarischen Herbstanfang (23. September) in unserem Teil der Erde, ist er auch ein Septembermond, der nach altem Gebrauch Erntemond genannt wird. Denn wegen seiner hohen Helligkeit half er einst Menschen dabei, länger auf den Feldern abernten zu können.

Laut der Webseite timeanddate.de wird der Vollmond am Freitag in Deutschland zu diesen Zeiten auf- und am Samstag untergehen:

Stadt Mondaufgang | Monduntergang Aachen 19:34 Uhr | 07:19 Uhr Berlin 19:04 Uhr | 06:48 Uhr Flensburg 19:19 Uhr | 07:04 Uhr Frankfurt am Main 19:24 Uhr | 07:09 Uhr München 19:13 Uhr | 06:56 Uhr Köln 19:31 Uhr | 07:16 Uhr

Aufklärung vom Astrologen Richard Nolle, der dem Supermond seinen Namen gab

Der Begriff „Supermond“ stammt übrigens aus der Astrologie und wurde in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen. Der Astrologe, der dem Supermond 1979 seinen Namen gab, ist Richard Nolle. Er sah sich laut einem Text von 2011 auf seiner Internetseite wegen falscher Darstellungen in den Medien dazu „gedrängt“ zu erklären, was einen Supermond überhaupt ausmacht: „Im Durchschnitt sieht man ihn vier bis sechs Mal pro Jahr.“ Um „super“ zu sein, müsse der Mond sich im oder nahe dem erdnächsten Punkt, auch „Perigäum“ genannt, in seiner Umlaufbahn um die Erde befinden.

Richard Nolle formuliert, was genau bei einem Supermond passiert: „Der Begriff beschreibt einen Neu- oder Vollmond, der auftritt, wenn der Mond in einer bestimmten Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt oder dieser nahe ist. Kurz gesagt: Erde, Mond und Sonne befinden sich alle in einer Linie.“

Scheinbar so nah, aber doch so weit entfernt: Supermond überdurchschnittlich nah an der Erde

Der Mond umkreist die Erde auf einer elliptischen Bahn, daher verändert sich die Entfernung des Mondes von der Erde, wie der US-amerikanische Astrophysiker Fred Espenak auf seiner Webseite beschreibt. „Mit Mittelwerten von 363.396 km im Perigäum und bis 405.504 km im Apogäum.“ Letzteres ist der Fachbegriff für den entfernteste Punkt des Mondes zur Erde.

Beim kommenden Supermond werde der Mond auf etwa 361.552 Kilometer an die Erde herankommen, so Espenak. Beim Supermond vom 31. August waren es 357.344 Kilometer, bei dem am 1. August immerhin noch 357.530 Kilometer. Doch egal wie, der vierte und letzte Supermond in diesem Jahr ist also trotzdem noch überdurchschnittlich nah an unserem Planeten dran und damit sicherlich einen Blick zum Himmel wert.

Verschiedene Effekte machen den kommenden Ernte-Supermond zu einer Sehenswürdigkeit

Was wir am Ende am Himmel sehen, dabei hält sich der Größenunterschied zu einem durchschnittlichen Vollmond aber in Grenzen. Laut Nasa erscheine ein Supermond bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller am Nachthimmel als der schwächste Mond des Jahres. Da müsste man schon die beiden Mondvarianten direkt nebeneinander halten, um einen Größenunterschied zu erkennen.

Trotzdem wird der Supermond sehenswert sein, wie Business Insider von Patrick Hartigan, Professor für Physik und Astronomie an der Rice University, in Erfahrung brachte: „Es gibt auch eine optische Täuschung, dass der Mond größer erscheint, wenn er sich in der Nähe des Horizonts befindet. Zusammen mit dem kleinen Supermond-Effekt wird das alles zu einer schönen Erntemond-Saison 2023 führen.“

Ein weiterer Effekt beim kommenden „Ernte-Supermond“ könne laut Hartigan eine veränderte Färbung sein. So könne er „tief gelb, orange oder rot erscheinen, wenn er zum ersten Mal über dem Horizont steht.“ Das dürfte dann auch den letzten Skeptiker bewegen, den kommenden Supermond zu genießen. Der nächste lässt sich zudem erst wieder am 19. August 2024 blicken. (zy)