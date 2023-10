Ein LKW hatte Palmöl an Bord: Feuer-Inferno legt Brennerautobahn lahm

Von: Martina Lippl

Teilen

Feuerinferno am Brenner: Ein Lkw zwischen der Mautstelle Schönberg und Matrei brennt auf der Autobahn komplett aus. © Screenshot Facebook/ Feuerwehrinfos Südtirol

Stundenlang geht am Brenner in Tirol nichts mehr. Ein Sattelschlepper steht in Flammen. Dramatische Szenen zeigt ein Video kurz nach dem Unfall.

Matrei am Brenner – Ein Feuerinferno auf der Brenner Autobahn A13 in Tirol (Österreich) verursachte am Dienstag (17. Oktober) nach Angaben der österreichischen Polizei „massive Staus“ auf der Strecke Richtung Norden sowie auch auf der Inntal Autobahn A12. Für Stillstand am Brenner sorgte diesmal aber keine Baustelle. Ein Lkw mit Palmöl an Bord war in Brand geraten und brannte lichterloh, wie auf einem Video zu sehen ist.

Er hatte Palmöl an Bord: Brennender LKW legt Brennerautobahn lahm

Dunkle Rauchschwaden verdunkeln den Himmel, ein Sattelschlepper steht in Flammen – mit einem Handy filmt offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer den Lkw-Brand am Brenner. Auf der Gegenfahrbahn der Brennerautobahn fährt er dabei langsam, vermutlich mit einem anderen Lkw, an der Unfallstelle vorbei. In dem tobenden Feuer ist ein Sattelschlepper zu erkennen. Flammen verschlingen das Fahrzeug. Das Video und weitere Fotos sind auf Facebook beim Account Verkehrsinfos.it zu finden.

Beim Anblick des Videos scheint es fast unvorstellbar, dass ein Lkw-Fahrer – ein Italiener (64) – durch den Unfall nur leicht verletzt wurde. Alle weiteren Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt.

Folgenschwerer Unfall auf Brennerautobahn in Tirol: Lkw beladen mit Palmöl brennt lichterloh

Der folgenschwere Unfall auf der Brennerautobahn ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 9.40 Uhr kurz vor der Hauptmautstelle Schönberg auf der Fahrbahn in Richtung Innsbruck, so die österreichische Polizei. Nach ersten Erkenntnissen ist demnach der Italiener mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Anhängerwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der italienische Fahrer habe aus unbekannter Ursache nicht mehr anhalten können. Durch den Aufprall wurden die beiden Sattelzüge ineinander geschoben und fingen Feuer. Insgesamt seien vier Schwerfahrzeuge an der Kollision beteiligt gewesen, zwei davon brannten.

Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn: Lkw brennt nach Kollision komplett ab

Augenzeugen setzten laut der Feuerwehr Steinach einen Notruf bei der Leitstelle Tirol ab. Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren wurden nach dem Unfall per Pager alarmiert.

Eines der Fahrzeuge war mit Palmöl beladen, berichtet die Feuerwehr Matrei am Brenner. „Mit schwerem Atemschutz und unter mehreren C-Angriffsleitungen gelang es uns schließlich, die Fahrzeuge abzulöschen“, schreibt die Feuerwehr auf Facebook.

Brennerautobahn nach Lkw-Brand in Tirol einspurig befahrbar

Der Brand war eine Stunde später gelöscht. Zurück blieben völlig ausbrannte Wracks, wie auf weiteren Fotos im Netz zu sehen ist. Der Brenner war auf dem Streckenabschnitt zeitweise komplett gesperrt. Um 12.49 Uhr konnte eine Spur Richtung Norden wieder freigegeben werden. Ein Ende der Aufräum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle war laut Polizei am Dienstagabend noch nicht absehbar.

Supervulkan sorgt für Angst und Schrecken – diese Bilder zeigen die spektakulärsten Vulkanausbrüche Italiens Fotostrecke ansehen

Die Brennerautobahn ist eine viel befahrene Transitroute zwischen Österreich und Italien. Nun droht ein Nadelöhr an der österreichischen Seite: Die Gemeinde Gries klagt gegen den Neubau der baufälligen Luegbrücke – und fordert stattdessen einen Tunnel.