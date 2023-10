Von den Tribünen: Vater begeistert mit Cheerleading-Support

Von: Henning Rosenstengel

Ein texanischer Vater erobert das Internet im Sturm, nachdem er die Cheerleading-Routine seiner Tochter gelernt hat, um eine unvergessliche Verbindung und Unterstützung auf eine ganz neue, dynamische Weise zu demonstrieren.

Austin - In Texas hat ein Vater die Cheerleading-Routine seiner Tochter gelernt, nicht nur um sie zu unterstützen, sondern auch um eine tiefere Verbindung mit ihr zu schaffen. Dieser Akt der väterlichen Liebe wurde in einem Video festgehalten, das Cecelia Simmons auf TikTok veröffentlichte. Es zeigt ihren Ehemann, Andre Simmons, wie er begeistert im Publikum mit seiner Tochter Jazlyn und ihrem Cheerleading-Team tanzt.

Cheerleader im Deutsche Bank Park. (Symbolbild) © Peter Back/Imago

Ein Vater im Rampenlicht: Cheerleading-Support begeistert auf TikTok

Das Video zeigt Herrn Simmons, der die Choreografie perfektioniert, während die Cheerleader ihre Pompons schwenken und tanzen. Cecelia Simmons kommentierte das Video auf TikTok mit den Worten, dass alle immer ihren Ehemann nach der Fortsetzung seines Football-Erbes durch seine Söhne fragen würden, ohne zu wissen, dass er sein ganzes Leben darauf gewartet habe, ein Cheer-Dad zu sein.

Nachdem das Video online geteilt wurde, erhielt es schnell einige hunderttausend Aufrufe und eine Flut von positiven Kommentaren. Die Zuschauer lobten Andre Simmons als „Cheer-Dad des Jahres“ und waren von seiner ansteckenden Energie begeistert. Einige Nutzer betonten, wie engagiert er zu sein schien, indem er kein einziges Cheer-Dad-Training verpasste. Andere hoben seine beeindruckenden Tanzbewegungen hervor und bemerkten, dass er keinen einzigen Takt verfehlte.

Für die Liebe einer Tochter: Vater brauchte einige Tage, um in die Routine zu kommen

In einem Interview mit Good Morning America teilte Herr Simmons mit, dass er einige Tage benötigte, um die Routine zu lernen. Er gestand ein, dass er in der Vergangenheit nicht der beste Tänzer war. Dennoch war er entschlossen, die Schritte zu lernen, um eine bleibende Erinnerung für seine Tochter zu schaffen. Er erklärte, dass seine Tochter glaubte, sie wäre im Varsity-Cheer-Team, und er wollte ihr seine Unterstützung zeigen, indem er sie in etwas unterstützte, das sie liebt.

Andre Simmons sprach darüber, wie er aufsprang und mit seiner Tochter tanzte, sobald er die Routine gemeistert hatte. Als Vater von fünf Kindern betonte er, wie sehr er es liebt, „Super-Dad“ zu sein und lebenslange Erinnerungen zu schaffen. Er schloss mit den rührenden Worten, dass alles, was er tat, für seine Tochter war und dass er jederzeit bereit wäre, wieder mit ihr zu tanzen.

