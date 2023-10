Sie schrieben noch eine letzte verzweifelte Nachricht – Paar und ihr Hund von Bär getötet

Von: Martina Lippl

Teilen

In einem kanadischen Nationalpark griff ein Grizzlybär zwei Wanderer an. Sowohl das Paar als auch deren Hund kamen bei der Attacke ums Leben. (Symbolfoto) © Richard Ellis/Imago

Ein Ausflug in die kanadische Wildnis nahm für ein Paar ein schreckliches Ende. Vor ihrem Tod senden die beiden noch drei Worte. Doch jede Hilfe kommt zu spät.

Vancouver – Bei einer Wanderung im Banff National Park ist ein kanadisches Paar von einem Grizzlybären angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück in der Wildnis ereignete sich Ende September an einem Freitagabend. Die beiden liebten die Natur und galten nach Aussagen von Familienangehörigen als besonders vorsichtige Menschen. Die Wandertour der beiden 62-Jährigen, die sich schon seit der Collegezeit kennen und lieben, war für eine Woche geplant gewesen. Auch ihr Hund, ein Border Collie, war wie The Guardian berichtet dabei, als das Paar von einem Bären angegriffen wurde.

Sie schrieben noch eine letzte verzweifelte Nachricht – Paar und ihr Hund von Bär getötet

Warum Jenny und Doug von dem Bären angegriffen wurde, ist zunächst noch unklar. Es müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Das Paar müsse mit dem Bären gekämpft haben, vermuten die Rettungskräfte. Die Dose mit dem Bärenspray sei vor dem Angriff geleert worden.

Paar stirbt bei tödlicher Bären-Attacke – Letzte SOS-Nachricht vor ihrem Tod

Ihre letzte Nachricht vor ihrem Tod sind nur drei Worte: „Bear attack bad“ (auf Deutsch: Bärenangriff schlimm). Diesen Text hätten Doug Inglis und Jenny Gusse an ihre Familie und Rettungskräfte von einem Satellitengerät gesendet.

Gegen 20 Uhr Ortszeit ging der Notruf nach Angaben der Parkbehörden in der Zentrale ein. Sofort sei daraufhin ein für Wildtierangriffe spezialisiertes Rettungsteam (Wildlife Human Attack Response Team) mobilisiert worden. Ein Hubschraubereinsatz war laut Parkbehörden aufgrund der Wetterbedingungen jedoch nicht möglich. Gegen 1 Uhr noch in der Dunkelheit erreichte das Team über den Landweg den Unglücksort. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Rettungskräfte finden das Paar – leblos.

Tödliche Bären-Attacke: Wandertour im Nationalpark endet tragisch

Vor dem Notruf hatte Dougs Onkel, lautThe Guardian, an dem besagten Freitag noch eine Textnachricht um 16.52 erhalten. Das Paar hätte ihm mitgeteilt, dass es sich verspätet, aber nun ihr Zelt aufgeschlagen hätten. Wenige Stunden später erhielt Colins Inglis eine Benachrichtigung, dass ein Notruf aktiviert worden sei. Die Nachricht mit den drei Worten sei ihm vom Betreiber vorgelesen worden.

Tödliche Bären-Attacke im Banff National Park: Das Kanadische Ehepaar war auf einer Tour im Red Deer River Valley unterwegs, als das Unglück geschah. © IMAGO/Sara Taylor

Rettungskräfte erschießen Grizzlybär noch am Unglücksort – Obduktionsbericht liegt vor

Die Rettungskräfte sind nach eigenen Angaben noch in der Nähe des Fundorts der Leichen auf einen aggressiven Grizzly getroffen. Das Raubtier wurde erschossen und getötet. Der Bär sei alt und in einem gesundheitlich schlechten Zustand gewesen, so das Ergebnis einer Obduktion. Wie der The Guardian schreibt, war das Gebiss kaputt und er habe nur noch wenig Fettreserven gehabt.

Über die Ursache des Bären-Angriffs wollen die Parkbehörden demnach nicht spekulieren. Der Vorfall ereignete sich in einem abgelegten Ort in der Wildnis und es gebe keine Augenzeugen. Nach Aussagen des Onkels habe es offenbar einen Kampf gegeben, auch an unterschiedlichen Orten. Am Ende haben die beiden Körper wieder zusammen gelegen.

Im Frühjahr 2023 wurde ein Jogger in Italien von einem Bären getötet – der Vorfall sorgte weltweit für Aufsehen. Doch für gewöhnlich scheuen die Raubtiere den Kontakt mit Menschen. Um sich vor Bären-Angriffen zu schützen, gilt es bei einer Begegnung besondere Verhaltensregeln zu beachten.(ml)