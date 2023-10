Bettwanzen-Alarm schon bald auch in Deutschland? Hotels bereiten sich offenbar auf Plage vor

Von: Sandra Sporer

Teilen

Die Bettwanzen-Plage in Frankreich macht vielen Hoteliers Sorgen. Die Herbstferien könnten zu einem Anstieg befallener Unterkünfte hierzulande beitragen.

Kassel – Allein beim Gedanken an Wanzen graut es vielen schon. Und selbst, wer nicht zimperlich ist, dürfte bei den Bildern der Bettwanzen-Plage in Paris zumindest leichten Ekel empfunden haben. Massen der Tiere sind in Videos in den sozialen Medien in Hotelzimmern und sogar der U-Bahn zu sehen. Seitdem wird immer wieder die Frage laut, wie wahrscheinlich es ist, dass die Plage auch nach Deutschland überschwappt. Immerhin ist Frankreich sowohl geografisch nah als auch ein beliebtes Reiseziel.

Bettwanzen können durch Reisende auch deutsche Hotels befallen

In Anbetracht der anstehenden Herbstferien könnte es sein, dass die Anzahl bekannter Fälle auch in Deutschland steigt. Denn die kleinen Krabbeltiere reisen gerne als blinde Passagiere in unserem Reisegepäck. Unter anderem deshalb sind besonders häufig Hotels von einem Befall betroffen. Schon jetzt häufen sich die Bettwanzen-Fälle in Kassel.

Aber auch in die eigenen vier Wände können die Bettwanzen so gelangen. In beiden Fällen muss dann ein Fachmann ran, denn Hausmittel genügen meist nicht, um das Ungeziefer wieder loszuwerden.

Bettwanzen will wohl keiner als Schlafpartner. In Anbetracht der Plage in Frankreich sind auch deutsche Hotels besonders wachsam, was die Schädlinge angeht. © Emanuele Biggi/IMAGO

Deutsche Hotels fragen vermehrt bei Kammerjägern nach Schutzmaßnahmen gegen Bettwanzen

Auch die deutschen Hoteliers scheinen sich schon mit der Frage auseinanderzusetzen, was im Fall der Fälle zu tun ist, um die Bettwanzen schnell wieder loszuwerden. So erklärten etwa mehrere Kammerjäger-Betriebe, die Focus Online kontaktierte, dass Hotelbetreiber vermehrt nachfragen würden, wie sie sich vor Bettwanzen schützen können.

Das Nachrichtenportal sprach in diesem Zusammenhang auch mit einer Sprecherin des Hotelverbands Deutschland (IHA), die betont: „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ein etwaiger Wanzenbefall nicht mit den hygienischen Bedingungen in einem Haus zusammenhängt.“ Eine Tatsache, auf die auch das Umweltbundesamt in seinem Ratgeber zum Thema Bettwanzen hinweist. Dass die Tiere ungepflegte Räume bevorzugen, sei „ein weit verbreiteter Irrtum“.

Hotel-Gäste können Anzeichen für

Wer als Gast auf Nummer sicher gehen will, kann das eigene Hotelzimmer auf die Schädlinge hin untersuchen. Allerdings bleiben diese meist in ihren Verstecken, sofern sie nicht gerade nach Nahrung suchen. Deshalb ist es verlässlicher, nach Zeichen ihrer Anwesenheit Ausschau zu halten.

Diese Anzeichen können auf einen Bettwanzen-Befall hindeuten:

Stiche beziehungsweise Bisse der Bettwanzen auf der eigenen Haut. Diese sehen von Person zu Person jedoch sehr unterschiedlich aus und sind somit nicht immer leicht zu erkennen.

beziehungsweise Bisse der Bettwanzen auf der eigenen Haut. Diese sehen von Person zu Person jedoch sehr unterschiedlich aus und sind somit nicht immer leicht zu erkennen. Schwarze Punkte auf dem Lattenrost oder auch um oder an Lichtschaltern. Bei den Punkten handelt es sich um den Kot der Tiere.

auf dem Lattenrost oder auch um oder an Lichtschaltern. Bei den Punkten handelt es sich um den Kot der Tiere. Die Tiere sondern zudem einen Duftstoff ab, der nach Bittermandel riecht. Bei einem starken Befall kann dieser ebenfalls im Raum wahrnehmbar sein.

ab, der nach Bittermandel riecht. Bei einem starken Befall kann dieser ebenfalls im Raum wahrnehmbar sein. Quelle: Umweltbundesamt

Eine erhöhte Auftragslage verzeichnen die von Focus Online befragten Kammerjäger bisher noch nicht. Ob dies sich nach den Herbstferien ändert, bleibt abzuwarten. (sp)