Wetterwarnung für Österreich: Schlammlawine nach Starkregen befürchtet

Von: Julian Mayr

Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Dienstag in weiten Teilen Österreichs für starke Niederschläge und Unwetter. In Tirol und Vorarlberg drohen Muren und Hangrutsche.

Wien – War am Wochenende noch Schnee bis in tiefe Lagen angesagt, hält nun Starkregen Einkehr in Österreich. Das Tief Jasper bringt dem Westen des Landes am Dienstag (14. November) Unmengen an Regen. Im Gebiet der Nordalpen können 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, berichtet orf.at. Besonders betroffen sind die Bundesländer Tirol und Vorarlberg, wo den Tag über bis Mittwoch mit starken Unwettern zu rechnen ist. Der meteorologische Dienst GeoSphere Austria warnt vor Überflutungen und Muren.

Temperaturprognose für Österreich (GeoSphere) Höchsttemperaturen Mittwoch 15. November 2023 9 - 15 Grad Donnerstag 16. November 2023 8 - 14 Grad Freitag 17. November 2023 3 - 9 Grad Samstag 18. November 3 - 10 Grad

Demnach kann es regional zu Beeinträchtigung im Straßen- und Schienenverkehr kommen. GeoSphere rät dazu, Abstand von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen zu halten. Zudem sollten Gräben und überflutete Unterführungen gemieden werden. Laut puls24.at könnten im Bereich Arlberg, Bregenzerwald und Außerfern kleinräumig sogar bis zu 130 Liter pro Quadratmeter Niederschlag zusammenkommen.

Unwetter in Österreich: Viel Regen, kein Schnee und Wind im Osten

Neben Vorarlberg und Nordtirol sind auch Salzburg, und Teile Oberösterreichs sowie der nördlichen Steiermark von intensiven Regenfällen betroffen, die laut orf.at stundenlang anhalten können. Schnee hingegen ist nur in höheren Lagen in Sicht. Die Schneefallgrenze liegt vorerst noch deutlich über 2000 Metern, die Temperaturen sind österreichweit relativ mild.

Starke Regenfälle in Tirol und Vorarlberg erwartet. Hier ein Bild aus dem Ötztal von Sommer 2023. (Archivbild) © Bernd Mrz/Imago

Der Süden Österreichs mit Kärnten und der südlichen Steiermark, die im Sommer von zahlreichen starken Unwettern heimgesucht wurden, dürften in weiten Teilen trocken bleiben. Im Osten weht hingegen kräftiger Westwind, der die einen oder anderen Schauer bringen kann. Spätestens am Abend dürfte auch in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer zunehmen. Für Mittwoch spricht GeoSphere für den Norden und Osten Österreichs eine Windwarnung aus, mit teils stürmischen Windböen. (jm)