Achtung, Winterzeit: Zeitumstellung ist nächstes Wochenende

Von: Maximilian Hertel

Die kalte Jahreszeit naht und damit auch die Umstellung auf die Winterzeit. Ganz Deutschland schaut auf die Uhr und fragt sich: Länger Schlafen oder eine Stunde weniger vom Tag?

München – Wieder einmal wird die Zeit umgestellt. Während im März alljährlich die Sommerzeit eingeleitet wird, bringt der Oktober den Beginn der Winterzeit mit sich. Also gilt auch im Jahr 2023 am letzten Oktober-Wochenende: Fertig machen für den Winter-Rythmus!

Währenddessen wird die Kritik an der Zeitumstellung immer lauter. Erst im vergangenen Jahr schaffte Mexiko die Sommerzeit ab, während in der EU und Deutschland noch Unklarheit herrscht, ob die Sommerzeit weiterhin beibehalten werden soll. Gute Gründen für die Aussetzung der Zeitumstellung liefert währenddessen das Bundesumweltamt.

Zeitumstellung nächstes Wochenende – Die Winterzeit ist kommt!

Die Regelung der Zeitumstellung wurde im Jahr 1980 in Deutschland eingeführt und gilt bis heute. Genauer gesagt, wurde neben der Normalzeit die Sommerzeit etabliert, womit die Winterzeit also als die „normale Zeit“ bekannt ist. Damit kehren wir am Wochenende mit der Zeitumstellung wieder zu ursprünglichen Tageszeiten zurück, wie es vor 1980 der Fall gewesen war.

Dieses Jahr fällt die Umstellung auf die Winterzeit auf den 29. Oktober. Um 03:00 Uhr sonntagmorgens wird die Uhr eine Stunde zurück auf 02:00 Uhr gestellt. Das heißt also: In der Nacht von Samstag auf Sonntag bekommen wir eine Stunde mehr Schlaf, eine Stunde mehr Zeit zum Feiern oder die Gelegenheit, eine Stunde früher in den Sonntag zu starten.

Warum gibt es überhaupt die Zeitumstellung in Deutschland?

Schon über 40 Jahre ist es her, dass man sich 1980 in Deutschland endgültig dafür entscheiden hat, eine Sommerzeit einzuführen. Doch das ist nicht das erste Mal, dass es diese Umstellung gab. Während des Ersten Weltkriegs wurde 1916 schon einmal die Sommerzeit im Deutschen Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm II. eingeführt. Damit sollte die Arbeitszeit verlängert werden. Nach Kriegsende gab es allerdings bis 1945 mehrere Wechsel, was die Regelung der Zeitumstellung betrifft.

Die Zeitumstellung, wie wir sie heute kennen, wurde in den 1970er als Reaktion auf die Ölkrise eingeführt. Um Energie zu sparen, soll sich das Tageslicht zunutze gemacht werden. Durch das Vorstellen der Uhren um eine Stunde während der Sommerzeit soll das Licht am Abend erst eine Stunde später angemacht werden – so der Grundgedanke.

Die Uhren werden umgestellt – „Weniger Energie wird dadurch nicht verbraucht.“

Kritik gibt es an der Zeitumstellung reichlich. So stellt auch das Umweltbundesamt die Effizienz des Energiesparens durch die Zeitumstellung in einer Bilanz infrage: „Die Uhren werden auf Sommerzeit umgestellt. Weniger Energie wird dadurch nicht verbraucht“. Auf der einen Seite sei die Wirksamkeit der Stromeinsparungen durch die Nutzung des Sonnenlichts gesunken. Grund dafür seien energieeffizientere Leuchtmittel. Umgekehrt führe die Sommerzeit dazu, dass die Menschen in den kühleren Morgenstunden aufstehen müssen. Dadurch ergebe sich „ein Mehrverbrauch an Heizenergie im Frühjahr und im Herbst“.

Die Zeitumstellung nehme auch Einfluss auf das Freizeitverhalten der Menschen – „Die längere Tageshelligkeit am Abend kann zu einem veränderten Freizeitverhalten führen und mit einem Mehrverbrauch im Verkehr und in Freizeiteinrichtungen verbunden sein.“ argumentiert das Umweltamt der Bundesrepublik. Auch gesundheitliche Aspekte sollten in Betracht gezogen werden: „Es gibt vermehrte Anhaltspunkte dafür, dass sich die Anpassung der biologischen Rhythmen insbesondere an die Zeitumstellung im Frühjahr nicht so einfach vollzieht“. Welche gesundheitlichen Auswirkungen ein gestörter Rhythmus haben kann, sei allerdings noch unklar.

Wer also Energie sparen möchte, sollte sich nicht unbedingt auf die Effizienz der Zeitumstellung verlassen. Allerdings gibt es zahlreiche Tipps, wie man mit geringem Aufwand Strom im Haushalt spart. Und auch für diejenigen, die unter Müdigkeit durch die Zeitumstellung leiden, können auf einen Trick eines Astronauten zurückgreifen.