Wettermodelle widersprechen sich: Doch alles anders mit dem Winter?

Von: Julia Schöneseiffen

Zuletzt wurden für kommenden Samstag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Doch nun sind sich die Wettermodelle nicht mehr einig. Bleibt der Wintereinbruch aus?

Frankfurt – Gestern (16. Oktober) noch prognostizierten die Wettermodelle für Deutschland einen Wintereinbruch mit bis zu 20 Zentimetern Neuschnee. Ein Tag später jedoch sagen nicht mehr alle drei Wettermodelle ECMWF, ICON und NOAA den Wintereinbruch voraus. Fällt der Schnee am Wochenende aus?

Wettermodelle widersprechen sich: Kommt es zum Wintereinbruch?

Seit einigen Tagen hatten die Wettermodelle eine Luftmassengrenze über Deutschland vorhergesehen, die am Samstag Schnee bis in tiefe Lagen bringen könnte. Doch nun könnte der erwartete Wintereinbruch ausbleiben. Das deutsche und das europäische Wettermodell prognostizieren mittlerweile, für den kommenden Samstag milde Luftmassen, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Statt Schnee soll es jede Menge Wind und Regen geben.

Die Wettermodelle sind sich nicht einig, ob es kommendes Wochenende schneien wird. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Im Gegensatz dazu geht das US-Wettermodell nach wie vor von Schnee für weite Teile Deutschlands aus. Aber wie kann es zu solch widersprüchlichen Vorhersagen kommen? „Kleinste Änderungen der Berechnung der genauen Lage der Tiefs um Deutschland herum können große Auswirkungen auf unser Wetter haben. Jedes Wettermodell hat seine eigene Art und Weise, diese ‚Änderungen‘ zu verarbeiten. Daher können dann auf die nächsten Tage betrachtet verschiedene Prognoseergebnisse stehen“ , sagt Jung.

Wettervorhersage für die kommenden Tage

Sollte es am kommenden Wochenende tatsächlich schneien, wäre dies eher ungewöhnlich. „Diese Wetterlage gibt es eher selten im Oktober, wenn sie denn am Ende so kommt“, so Jung. Man solle unbedingt an Winterreifen denken und darauf achten, dass Garten und Haus winterfest sind.

Datum Vorhersage Mittwoch (18. Oktober) Höchstwerte zwischen 9 und 16 Grad; Tiefstwerte zwischen 12 und 3 Grad Donnerstag (19. Oktober) Höchstwerte zwischen 8 und 20 Grad; Tiefstwerte zwischen 11 und 4 Grad Freitag (20. Oktober) Höchstwerte zwischen 6 bis 16 Grad, Tiefstwerte zwischen 10 und 0 Grad Quelle: dwd.de

Ab nächster Woche sollen die Höchstwerte nach allen Wettermodellen wieder deutlich ansteigen und würden dann meist um 14 bis 18 Grad liegen, sagt der Wetter-Experte. „Je nach Wettermodell sind aber auch viele Regenwolken und Wind mit von der Partie! Der Herbst wird etwas ungemütlicher!“ (jsch)