7 vs. Wild Staffel 3: Liste von Flascheninhalt und Ausrüstung der Teams

Drucken Teilen

Die entscheidenden Überlebenswerkzeuge in 7 vs. Wild Staffel 3, doch welche Ausrüstung nehmen die Teilnehmer in der dritten Staffel mit in die Wildnis?

In der dritten Staffel der Survival-Realitätsshow „7 vs. Wild“ rückt die Herausforderung des Minimalismus in den Fokus. Die Teilnehmer aus Staffel 3 müssen ihre Überlebensausrüstung auf das Nötigste reduzieren, wobei sich alles in eine 1,1-Liter-Flasche passen muss. Diese ungewöhnliche Regel zwingt die Kandidaten, kritisch und strategisch über die Auswahl ihrer Ausrüstung nachzudenken. Jedes Werkzeug, das sie wählen, kann entscheidend für ihr Überleben in der Wildnis sein. Die Spannung unter den Zuschauern steigt, da jeder Gegenstand, den die Teilnehmer mitbringen, ihr Schicksal beeinflussen könnte. NEXTG.tv hat nun den Flascheninhalt und die Ausrüstung der Teams in 7 vs. Wild Staffel 3 enthüllt.

Mehr zum Thema 7 vs Wild Staffel 3: Flascheninhalte und Ausrüstung der Teams

In „7 vs. Wild“ Staffel 3 treten diverse Teilnehmer an, von erfahrenen Survival-Experten bis zu abenteuerlustigen Neulingen. Jedes Team bringt einzigartige Fähigkeiten und Strategien mit, um die Herausforderungen der Wildnis zu meistern. Ihre individuellen Entscheidungen, wie sie die begrenzte Ausrüstung nutzen, prägen das spannende Überlebensabenteuer.