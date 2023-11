Gefahr von Vulkanausbruch weiter hoch: Riesiger Verteidigungswall soll Stadt vor Lavaströmen schützen

Es brodelt auf Island. Das Risiko eines Vulkanausbruchs auf der isländischen Halbinsel Reykjanes hoch. Einer der größten Bulldozer des Landes ist jetzt im Einsatz.

Reykjavík – Über 800 Erdbeben wurden seit Mitternacht in und um die Stadt Grindavík (Island) registriert, keines überschritt die Stärke drei. Die Beben reihen sich entlang überwiegend entlang des 15 Kilometer langen Magma-Tunnels. Die Sorge um einen Vulkanausbruch auf Island ist unverändert hoch. Zum Schutz vor Lavaströmen ist der Bau von sogenannten Verteidigungsanlagen im vollen Gange, berichtet der Sender RUV.

Das flüssige Gestein hat sich weiter an die Erdoberfläche vorgearbeitet. Es befindet sich noch in etwa 500 Metern Tiefe, sagte Benedikt Ófeigsson vom isländischen Wetterdienst am Mittwoch, laut dem Sender RUV. Auf die Entwicklung deute auch ein zunehmender Schwefeldioxidgehalt in der Luft hin.

Vulkanausbruch auf Island – Magma 500 Meter unter der Erdoberfläche

Riesige Befestigung und Kanäle sollen um das geothermische Kraftwerk in Svartsengi im Südwesten errichtet werden.

In der roten Zone in Grindavík stehen Einsatzkräfte am Donnerstag (16. November) bereit, um Bewohner in die gefährlichste Gegend der Stadt zu begleiten. Jeder habe nur Zeit, um das Nötigste mitzunehmen.

Vulkanausbruch auf Island Grindavík liegt rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Die Fischerstadt (3700 Einwohner) auf der Halbinsel Reykjanes wurde in der Nacht auf Samstag (11. November 2023) evakuiert. Der Katastrophenschutz-Alarm war am Freitag (10. November 2023) ausgerufen worden. Unter Grindavík verläuft ein etwa 15 Kilometer langer Magma-Tunnel hindurch bis zum Meeresboden.