Gelb oder weiß: Welche Farbe hat die Sonne?

Wie wir das Licht der Sonne wahrnehmen, hängt mit der Funktion des Auges zusammen. Zu lange sollte man jedoch nicht in die Sonne starren, denn das kann der Netzhaut schaden. © Martin Gerten/dpa

Für die einen leuchtet die Sonne gelb, für die anderen weiß. Jüngst wurde spekuliert, sie habe ihre Farbe geändert. Die Antwort liegt im Auge des Betrachters.

München – Fragt man Menschen, welche Farbe denn eigentlich die Sonne hat, würden die meisten wohl mit „gelb“ antworten. Wie die Zeitschrift Scientific American berichtet, kursierte unlängst in den sozialen Netzwerken sogar die Theorie, die Sonne habe ihre Farbe geändert. Eine Person hatte behauptet, dass die Sonne früher gelb gewesen sei, jetzt aber weiß strahle.

Die Sonne ist weiß – zumindest irgendwie. Laut Scientific American hängt die eigene Sichtweise jedoch von einigen Faktoren ab: Der Interpretation von Farbe, der Art und Weise, wie Farben wirken und wie sie unsere Augen wahrnehmen sowie von der Luft, durch die wir die Sonne betrachten.

Blaugrün ist sie nicht: Welche Farbe die Sonne hat, bestimmen unsere Augen

Die Sonne ist eine Kugel, die aus extrem heißen Gas besteht und Licht in Form von Wellenlängen ausstrahlt. Misst man das Spektrum der Sonne – also die Helligkeit bei jeder Wellenlänge – mithilfe von Satelliten, so stellt man fest, dass sie Licht in dem Teil des Spektrums ausstrahlt, der für unsere Augen sichtbar ist. Der Mensch, schreibt Scientific American, habe sich extra so entwickelt, um sehen zu können, wo die Sonne am meisten Licht aussendet. In geringem Maße strahle die Sonne auch ultraviolettes und infrarotes Licht aus. Am hellsten sei der Stern allerdings im blauen und grünen Bereich des Farbspektrums. Und dennoch: Blaugrün ist sie nicht.

Das hängt mit der Funktion des menschlichen Auges zusammen. Die dort sitzenden L-, M- und S-Zapfen sind für die Wahrnehmung von Farben zuständig. Sie verarbeiten lange Wellenlängen (rot), mittlere (gelb und grün) sowie kurze Wellenlängen (blau). Fällt nun Licht in unser Auge, senden die Zapfen entsprechende Signale an das Gehirn, das diese wiederum als Farben interpretiert. Ist das einfallende Licht – wie im Fall der Sonne – im gesamten, für den Mensch sichtbaren Spektrum gleich hell, nimmt man die Farbe „Weiß“ wahr.

Der direkte Blick in die Sonne: Eine Gefahr für unser Sehvermögen?

Auch die Luft beeinflusse die Wahrnehmung des Sonnenlichts. Ein Teil des Lichts wird davon absorbiert oder zerstreut. Zudem werden laut Scientific American nicht alle Farben gleichermaßen beeinflusst. Des Weiteren interpretiere das menschliche Gehirn Farben nur relativ: Farben unterschiedlicher Objekte im Sichtfeld werden miteinander verglichen. Das könne beispielsweise dazu führen, dass die Sonne bei einem Blick in den blauen Himmel gelber wirke.

Es ist für uns Menschen einfach schwierig, die Farbe der Sonne eindeutig zu bestimmen. Und das ist aus gesundheitlicher Perspektive betrachtet auch gut so. Denn ihr Infrarotlicht kann die Netzhaut schädigen und so das Sehvermögen gefährden. Laut Scientific American sollte man nur in die Sonne blicken, wenn sie sehr tief am Horizont steht – und selbst dann nur mit Vorsicht. Auch für unsere Haut kann Sonnenstrahlung zur Gefahr werden.

Einen tatsächlichen Farbwechsel der Sonne – wie jüngst in den sozialen Netzwerken behauptet – habe es laut Scientific American nicht gegeben. Denn dann wäre eine solche Veränderung den Astronomen sicher aufgefallen. Welche Farbe die Sonne denn nun wirklich hat, liegt eben im Auge des Betrachters. (phf)