Zweijährige verschwindet mit ihren Hunden – Freund der Familie findet sie schlafend im Wald

Von: Michelle Brey

Zwei Hunde waren an der Seite der Zweijährigen, als sie sich alleine auf den Weg in den Wald machte. (Symbolbild) © Funke Foto Services/imago

Was Eltern durchmachen, wenn das eigene Kind verschwindet, ist nicht vorstellbar. In den USA geht ein Fall glimpflich aus.

Michigan – In Michigan jagte ein kleines Mädchen ihren Eltern einen gehörigen Schrecken ein. Gemeinsam mit den Familienhunden verschwand die Zweijährige am vergangenen Mittwoch (20. September) aus dem heimischen Garten. Anders als in dem Fall der vermissten Rebecca Reusch in Deutschland, konnte das Mädchen in den USA jedoch schnell wiedergefunden werden.

Land: USA Stadt: Faithorn, Michigan Tag, Datum: Mittwoch, 20. September Uhrzeit Gegen acht Uhr abends riefen die Eltern die Polizei

Mädchen in den USA verschwunden – Freund der Familie findet sie im Wald mit ihren Hunden

Ursprünglich hatte die Zweijährige im Garten gespielt. Weil sie keine Schuhe anhatte, habe der Onkel sie gebeten, ins Haus zu gehen. Als die Mutter nach dem Kind sehen wollte, sie aber weder im Garten noch im Haus zu finden war, schaltete sie schließlich die Polizei ein. Gegen acht Uhr ging also ein Anruf auf dem Revier des ländlich gelegenen Faithorn ein, wie der CNN unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete. Drohnen und Polizeihunde kamen bei der Suche nach dem Kleinkind zum Einsatz.

Anwohner bildeten dem Bericht zufolge einen eigenen Suchtrupp und machten sich auf den Weg in das nahegelegene Waldgebiet. Gegen Mitternacht stieß ein Freund der Familie schließlich auf einen der beiden Familienhunde, die ebenfalls verschwunden waren. Nicht weit davon entfernt fand er auch das kleine Mädchen. Sie schlief auf dem Boden – mit dem Kopf auf dem zweiten Hund.

USA: Mädchen verschwindet zusammen mit Hunden – und wird unversehrt gefunden

„Sie legte sich hin und benutzte einen der Hunde als Kissen, und der andere Hund legte sich dirket neben sie und beschützte sie“, sagte Mark Giannunzio von der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur AP. „Es ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte“, fügte er an.

„Sie hat diese Hunde um den Finger gewickelt“, sagte die Mutter gegenüber CNN. Als sie wieder zu Hause ankam, habe die Zweijährige gekichert und „Hey, Mama“ gesagt. Das Kind blieb laut Polizei trotz des nächtlichen Fernbleibens im Wald unversehrt, wie der US-amerikanische Fernsehsender berichtete.

