Waldbrand bei Schierke im Harz: 37 Hektar betroffen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen in der Nacht weiterhin die Glutnester im Wald ab. © Matthias Bein/dpa

Die Trockenheit macht den Wäldern in Deutschland weiterhin zu schaffen - schon wieder brennt es. Diesmal in Sachsen-Anhalt.

Wernigerode - Der Wald nahe Schierke im Nationalpark Harz brennt am Freitagmorgen noch immer. Nach letzten Erkenntnissen sei etwa eine Fläche von 37 Hektar betroffen, teilte die Rettungsleitstelle Harz mit. Es seien derzeit aber keine bestimmten Orte direkt gefährdet. Die Ausbreitung des Feuers müsse allerdings am Morgen erneut überprüft werden, so ein Sprecher der Leitstelle.

Der Waldbrand war am Donnerstag ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar, wie die Freiwillige Feuerwehr Wernigerode auf Facebook mitteilte.

In der Nacht hatten sich die Feuerwehren etwas zurückgezogen und waren nur mit den nötigsten Einsatzkräften vor Ort. Am Freitagmorgen soll nun der Kampf gegen die Flammen wieder verstärkt werden, mit mehreren Hubschraubern und der Unterstützung von Feuerwehren aus umliegenden Landkreisen. dpa