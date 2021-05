27-Jähriger gewinnt Auto und schrottet es kurz darauf – „Das kann jedem passieren“

In Großbritannien hat ein 27-Jähriger einen Mitsubishi Lancer Evolution IX gewonnen – doch schon kurze Zeit später war der Wagen Schrott.

Pontypridd (Wales) – Wie gewonnen, so zerronnen: Dieser Spruch ist zugegebenermaßen etwas abgedroschen – trifft in diesem Fall aber leider zu. Bei einer Art Gebrauchtwagen-Lotterie zog ein 27-jähriger Brite das große Los und gewann einen roten Mitsubishi Lancer Evolution IX. Doch die Freude an dem Gewinn währte nur kurz: Wenige Stunden nach der Übergabe twitterte die Polizei von Wales Fotos des zerstörten „Evo“.

Auf den Bildern, die der Lotterie-Anbieter „Dream Car Giveaways“ auf Facebook veröffentlichte, posiert der 27-Jährige bei der Übergabe noch stolz neben seinem roten Mitsubishi Lancer Evolution IX. Laut der Website war das Fahrzeug mit einer Laufleistung von 70.000 Meilen (rund 113.000 Kilometer) gerade erst in „Palma Red“ neu lackiert worden. Dass es sich bei dem kaputten Auto auf den Polizei-Fotos tatsächlich um jenen gewonnenen Mitsubishi Lancer Evo IX handelt, belegt ein Facebook-Post von Dream Car Giveaways, wie 24auto.de berichtet. Darin schreiben die Veranstalter, dass der verloste Evo „leider“ bei einem Unfall zerstört worden sei. Immerhin wurde der Fahrer bei dem Crash nicht ernsthaft verletzt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.