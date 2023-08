Wetterchaos und Hochwasser-Warnung: Mittelmeer-Tief zieht nach Deutschland

Überschwemmungen und Starkregen

Von Sandra Sporer schließen

Das schlechte Wetter bleibt uns vorerst erhalten. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Bayern Starkregen voraus. Es besteht akute Überschwemmungsgefahr.

München – Im Süden von Bayern soll es bis zu 120 Liter pro Quadratmeter Niederschlag geben. In Staulagen könnten es sogar bis zu 160 Liter werden, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Angesichts dessen sind Überschwemmungen sehr wahrscheinlich. Auch über Österreich wüten am Wochenende heftige Unwetter.

Tiefdruckgebiet vom Mittelmeer beschert Bayern ein Wetterchaos mit Unwettern und Starkregen

Das schlechte Wetter ist auf ein Tiefdruckgebiet zurückzuführen, das sich von Italien aus bis zur Nordsee erstreckt. „Das Tief saugt sich mit sehr feuchter Mittelmeerluft voll und zieht dann nach Nordosten in den Bereich mit kühlerer Luft. Es kommt zu langen und starken Niederschlägen“, erklärt Klimatologe Dr. Karsten Brandt im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Die #Niederschläge der letzten drei Tage über dem Süden Deutschlands. Lokal, z. B. am Bodensee, sind schon über 100 l/qm zusammengekommen! Und die #Dauerregensituation hält dort noch bis zum Dienstag an. Verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig! pic.twitter.com/3oT6n9uqSd — DWD (@DWD_presse) August 27, 2023

Schon seit Beginn des Wochenendes kommt es in Deutschland vermehrt zu Gewittern. Für die Gemeinde Bad Bayersoien wurde vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen sogar der Katastrophenfall ausgerufen, wie das Nachrichtenportal Focus berichtet. Der angesagte Starkregen bringt nun noch ein weiteres Problem mit sich: Überschwemmungen.

Starkregen erhöht die Gefahr von Überschwemmungen – zwei Landkreise bereits in Vorwarnstufe

Für zwei Landkeise – den Landkreis Mühldorf am Inn sowie den Landkreis Rosenheim – hat der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) eine Hochwasser-Vorwarnung ausgegeben. Diese ist vorerst bis morgen (28. August) um 10 uhr gültig.

+ Starkregen und Überschwemmungen sind für die kommenden Tage in Bayern angesagt. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

„Sollten die vorhergesagten Niederschläge in der Größenordnung eintreten, werden an allen Innpegeln in den Landkreisen Rosenheim und Mühldorf Meldestufen 1 überschritten“, schreibt der HND in der Meldung zur Hochwasser-Vorwarnung. Bei dieser Meldestufe kann es zu leichten Ausuferungen kommen. In Rosenheim werde sogar Meldestufe 2 erreicht. Hier kann es zu Überflutungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

In vielen Teilen Bayerns heißt es derzeit „Land unter“ und Hagel richtet Verwüstungen an. Bei Starkregen und Überschwemmungen werden oft auch Keller überschwemmt – wer richtig reagiert minimiert den Schaden und stellt sicher, dass anschließend auch Versicherungsansprüche geltend gemacht werden können. (sp)

Rubriklistenbild: © Annette Riedl/dpa/Symbolbild