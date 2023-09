Warum Männer ständig ans Römische Reich denken

Teilen

Frauen sind überrascht, wie oft ihren Partnern das Imperium Romanum durch den Kopf schwirrt. Doch der TikTok-Trend ist näher an unserem Alltag, als wir glauben. © IMAGO/Matthias Oesterle

Das Römische Reich scheint in den Köpfen vieler Männer präsent zu sein. Ein TikTok-Trend bringt diese unerwartete Faszination ans Licht.

Mehr zum Thema Warum nicht nur Männer, sondern jede:r über das Römische Reich nachdenkt

Auf TikTok fragen Frauen ihre Partner, wie oft sie eigentlich an das vergangene Römische Reich denken. Die Antworten reichen von einmal im Monat bis hin zu mehrmals täglich. Unter dem Hashtag #römischesreich verbreitet sich der Trend auch in Deutschland. Doch warum stellen TikTokerinnen ihren Partnern diese seltsame Frage? BuzzFeed.de weiß, wer den Römer-Trend auf TikTok gestartet hat, und was dahintersteckt.

Redakteurin Jana Stäbener hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.