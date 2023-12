Die erschreckende, wahre Geschichte der „Zombie-Ameisen“ – und was sie lehrt

Rote Waldameise (Symbolbild). © Imago

Ein Parasid hat eine besonders schlaue und grausame Art, sein Überleben zu sichern. Dazu verwandelt er Ameisen regelrecht in Zombies.

Der Lanzett-Leberegel hat eine schlaue - manche würden sagen: grausame - Art, sein Überleben zu sichern. Er verwandelt Ameisen in Zombies. So beschreiben Forscher, die sich mit diesem winzigen parasitären Plattwurm beschäftigen, oft die erste Phase seines komplizierten Lebenszyklus, in der er Ameisen, Weidetiere wie Kühe, Rehe und Schafe sowie Schnecken ausnutzt, um seine nächste Generation zu sichern.

„Der Lanzett-Leberegel ist das Paradebeispiel für die Manipulation des Wirtsverhaltens durch Parasiten“, sagt Brian Lund Fredensborg, Parasitenökologe und außerordentlicher Professor am Fachbereich für Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen, der zusammen mit seiner ehemaligen Doktorandin Simone Nordstrand Gasque kürzlich eine Studie über die Rolle von Umweltfaktoren bei der Umstellung des zombiehaften Verhaltens der Ameisen auf Normalität veröffentlicht hat.

Der Lanzett-Leberegel und andere Parasiten sind Organismen, die auf - oder in - Wirtsorganismen leben und für ihre Ernährung auf ihre Wirte angewiesen sind.

Obwohl die in der Fachzeitschrift Behavioral Ecology veröffentlichte Studie nicht direkt auf den Menschen anwendbar ist, verursachen Parasiten im Allgemeinen weltweit eine enorme Krankheitslast, und die zunehmenden Erkenntnisse über das Verhalten von Parasiten könnten das Wissen der Wissenschaftler über ihren Entwicklungsstand erweitern, insbesondere wenn es um die Interaktion mit ihren Wirten geht.

„Wenn wir mehr über sie wissen, könnten wir besser verstehen, wie andere verhaltensmanipulierende Parasiten funktionieren, vielleicht auch solche, die Menschen infizieren“, so Fredensborg. Der Lanzett-Leberegel infiziert den Menschen nur selten, und er beeinträchtigt auch nicht das menschliche Gehirn, fügte er hinzu.

Was der Wurm macht

Die Geschichte des Lanzenspulwurms sieht folgendermaßen aus: Eine Ameise frisst einige Egel, und ein einzelner, sich selbst aufopfernder Egel - der Wurm stirbt dabei - wandert in das Gehirn der Ameise, infiziert es und entführt es quasi. Hunderte anderer Egel dringen in den Hinterleib des Insekts ein, wo sie sich vorübergehend in einer von ihnen gebildeten Kapsel verstecken, die sie vor der Magensäure der Ameise schützt.

Der Egel im Gehirn wandert zum subösophagealen Ganglion der Ameise, einem Teil ihres zentralen Nervensystems, und veranlasst das infizierte Insekt, in der Kühle der Morgen- oder Abenddämmerung auf die Spitze eines Grashalms zu klettern, seine Kiefer um den Halm zu schließen und dort zu bleiben. (Die Forscher bezeichnen das Verhalten der Ameise als „eine reversible und radikale Verhaltensänderung“). Wenn Rinder, Schafe oder Hirsche zum Weiden kommen, fressen sie die Ameisen zusammen mit dem Gras, und die Würmer setzen sich in der Leber der größeren Tiere fest.

Dort legen die Würmer Eier, die später mit dem Kot des Wirtstieres ausgeschieden werden. Der Kot wiederum wird von Schnecken gefressen, die das endgültige Ziel des Egels sind. Die Egellarven vermehren sich in den Schnecken und vermehren sich zu Tausenden. Schließlich husten die Schnecken sie in einem Schleimball aus, der Ameisen anzieht. Die Ameisen ernähren sich von dem mit Egeln verseuchten Schleim, und der Kreislauf beginnt von neuem.

„Wenn ein Parasit das Verhalten seines Wirts ändert, erhöht er damit die Chance, den nächsten Wirt im Lebenszyklus zu erreichen“, sagt Fredensborg. „Dies ist besonders häufig der Fall, wenn ein Parasit einen Wirt braucht, um vom nächsten gefressen zu werden. In der Natur beeinflussen Parasiten auf subtile Weise, wer was und wie viel frisst, was jedoch wichtige Auswirkungen auf das Funktionieren der Ökosysteme hat. Die große Frage ist, wie es den Parasiten gelingt, das Verhalten ihrer Wirte zu kontrollieren.“

Was ist das Besondere an dieser Studie?

Einige Wissenschaftler spekulieren, dass der Prozess die Manipulation bestimmter Gehirnchemikalien beinhaltet.

Fredensborg nennt als Beispiel den Parasiten Toxoplasma gondii, der in ungenügend gegartem Fleisch und Katzenkot vorkommt. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass er die Funktion von Dopamin beeinträchtigen und die Entwicklung von Schizophrenie fördern kann. Dopamin, das im Gehirn produziert wird, ist für viele Körperfunktionen wichtig - zum Beispiel für die Bewegung - und wird mit mehreren psychischen und neurologischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Fredensborg betont jedoch, dass die Funktionsweise dieser Parasiten ganz anders ist.

„Die Verhaltensänderungen selbst sind zwischen dem Wirt Toxoplasma und den mit dem Leberegel infizierten Ameisen nicht vergleichbar, wohl aber die zugrunde liegenden Mechanismen“, sagt Fredensborg. „Beide siedeln sich im Gehirn an, und zwar an einem Ort, der geeignet ist, eine bestimmte Reihe von Verhaltensweisen zu manipulieren. Bei Toxoplasma wissen wir, dass Dopamin beteiligt ist. Beim Leberegel wissen wir noch nicht, welche Neuromodulatoren beteiligt sind, aber Dopamin ist einer der Hauptverdächtigen, weil es die Suche nach Neuem und das Beißverhalten auslöst.“

Auf der Suche nach Möglichkeiten, das Verhalten der infizierten Ameisen zu beeinflussen, durchkämmten Fredensborg und Gasque die Bidstrup-Wälder in der Nähe von Roskilde, Dänemark, und markierten Ameisen für ihre Studien - keine leichte Aufgabe.

„Simone wurde eine wahre Meisterin darin, die infizierten Ameisen im Wald zu finden und zu markieren, aber am Anfang war es definitiv eine Herausforderung, einen Tropfen Klebstoff und die Markierung auf dem Rücken der Ameisen zu platzieren, ohne die Markierung oder die Ameise an den eigenen Finger zu kleben“, sagt Fredensborg.

Die Wissenschaftler entdeckten, dass die Lufttemperatur eine Rolle spielte. In der Morgen- und Abenddämmerung, wenn es kühl war und die meisten Tiere gerne grasen, blieben die Ameisen eher an der Spitze des Blattes hängen und wurden gefressen. Wenn es wärmer wurde, ließen sie los und krabbelten wieder nach unten. „Wir scherzten, wir hätten den ‚Zombie-Schalter‘ der Ameisen gefunden“, sagt Fredensborg.

Warum die Ergebnisse wichtig sind

Laut Fredensborg ist der Lanzett-Leberegel nicht der einzige Wurm, der ein für Raubtiere attraktives Verhalten hervorruft. Microphallus papillorobustus wandert in das Gehirn von Amphipoden - kleinen Wasserkrebsen - und veranlasst diese, das Licht zu suchen und an die Wasseroberfläche zu steigen, wo sie unruhig schwimmen, sich an der Vegetation festhalten - und dann von Enten gefressen werden.

Euhaplorchis californiensis nistet sich im Gehirn von Killifischen ein, was zu unberechenbarem Verhalten führt und Reiher anlockt. Fasciola hepatica ist in der Viehzucht, auch in den Vereinigten Staaten, weit verbreitet, wird aber nur selten bei Menschen gefunden, obwohl diese sich über verunreinigte Brunnenkresse oder Trinkwasser anstecken können, sagt Fredensborg.

„Diese Forschung zeigt, dass die natürliche Auslese diese Übernahme des Wirts fein abgestimmt hat, um sie mit den Aktivitätsmustern des nächsten Wirts im Lebenszyklus des Parasiten zu synchronisieren“, sagt Robert Poulin, Evolutionsökologe und Professor für Zoologie an der University of Otago in Neuseeland, der nicht an der Studie beteiligt war. „Kühle Temperaturen sind der Auslöser dafür, dass der Parasit die Kontrolle übernimmt und die Ameise dazu bringt, einen Grashalm hochzuklettern, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem ein Weidetier höchstwahrscheinlich frisst, während warme Temperaturen dazu führen, dass der Parasit seine Kontrolle über die Ameise aufgibt und es ihr ermöglicht, ihr normales Verhalten wieder aufzunehmen und eine Überhitzung zu vermeiden.

Poulin, der Fredensborgs Doktorarbeit vor Jahren betreute, bezeichnete die Aktionen des Wurms als „eine bedingte Manipulation“, die durch die Außentemperaturen gesteuert wird. „Mir fällt kein anderes Beispiel wie dieses ein, obwohl das vielleicht nur daran liegt, dass wir nicht genau genug hingesehen haben“, sagt Poulin. „Wer hat behauptet, dass Parasiten einfache und degenerierte Lebewesen sind? Sie sind erstaunlich.“

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Umwelt so gestaltet werden kann, dass sich die Ameisen wieder normalisieren.

„Das Auslösen einer reversiblen radikalen Verhaltensänderung - das Umlegen des Schalters - ist wahrscheinlich einzigartig für den Lanzettenegel“, sagt Fredensborg. „Wir hoffen jedoch, dass diese Fähigkeit uns dabei helfen kann, zu charakterisieren, wie Parasiten das Wirtsverhalten verändern, indem wir die Neurochemie von ‚eingeschaltet‘ mit ‚ausgeschaltet‘ vergleichen“ und eine Verbindung zwischen der Infektion des Wirts, seinen Gehirnveränderungen und dem darauf folgenden Verhalten herstellen.

Zur Autorin Marlene Cimons ist eine in Washington ansässige freiberufliche Autorin, die sich auf die Bereiche Gesundheit, Wissenschaft und Umwelt spezialisiert hat. Sie war als Washingtoner Reporterin für die Los Angeles Times tätig und berichtete über öffentliche Gesundheit, biomedizinische Forschungspolitik sowie Lebensmittel- und Arzneimittelvorschriften.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.