Das glaubt doch ohne Video niemand: Surfer von Buckelwal-Baby gerammt und ins Wasser gezogen

Von: Ulrike Hagen

Ein Surfer ist auf seinem Brett vor Mona Vale unterwegs, als ein Buckelwal aus dem Wasser auftaucht, auf ihm landet und ihn tief ins Wasser zieht. Seine Bodycam filmt die Attacke.

Mona Vale – In den vergangenen Jahren häufen sich Berichte von gefährlichen Orca-Angriffen und von bedrohlichen Begegnungen mit Haien auf offener See. Der australische Surfer Jason Breen macht nun mit einem Meerestier-Zusammentreffen der ganz besonderen Art von sich reden. Er wurde am Mittwochmorgen (25. Oktober) beim Wingfoil-Surfen vor den Northern Beaches von Sydney von einem Buckelwal-Baby kurzerhand vom Brett gefegt.

„Surreale Begegnung“: Buckelwal-Baby fegt Windsurfer vom Brett

Der 55-jährige Mann aus Newport war vor dem Strand von Mona Vale im Südpazifik unterwegs, als ein Buckelwal aus dem Wasser auftauchte, auf ihm landete und ihn etwa 20 bis 30 Fuß (etwa sechs bis neun Meter) unter die Wasseroberfläche zog. „Auge in Auge mit diesem wunderschönen majestätischen Säugetier zu stehen, war eine surreale Begegnung“, berichtet der erfahrene Sportler. Breen vermutet, der Wal habe sich bei seiner „Attacke“ in der Fuß-Leine des Surfbretts verfangen.

„Ich dachte, ich wäre tot“: Buckelwal-Baby zieht Surfer metertief unter Wasser

Im ersten Moment dachte er nur: „Scheiße, ich wurde gerade von einem Wal angegriffen“, sagt Breen in dem Video, das er später online stellt. „Ich dachte, ich wäre tot, um ehrlich zu sein“, erklärt er. „Ein paar Sekunden lang dachte ich: ‚So ist es, wenn man stirbt.‘“

Was ist Wingfoiling? Wingfoiling ist eine Wassersportart, die Elemente aus Windsurfen, Kitesurfen und Stand-Up-Paddling (SUP) miteinander kombiniert. Beim Wingfoiling steht der Sportler auf einem kleinen Board, das ähnlich wie ein SUP-Board aussieht. In der Hand hält er einen aufblasbaren Tragflügel, auch Wing genannt. Dieser Wing wird durch den Wind aufgeblasen und fungiert als Segel. Der Sportler nutzt den Wind, um mit seinem Board über das Wasser zu gleiten. Dabei hält er den Wing in einer Hand und steuert damit sowohl die Richtung als auch den Anstellwinkel des Segels. Die Steuerung erfolgt ähnlich wie beim Windsurfen, jedoch ohne das feste Segel und den Mast. Durch geschickte Nutzung des Windes und der eigenen Körperbalance kann der Sportler auf dem Wasser gleiten, Kurven fahren und sogar Sprünge ausführen. Wingfoiling erfordert Geschicklichkeit, Balance und Erfahrung im Umgang mit dem Wind.

Surfer wird von Babywal attackiert: Bodycam GoPro zeichnet spektakuläre Begegnung auf

Als er unter dem Wal zappelte, erzählt der 55-jährige, konnte er dessen glatte Haut an seiner eigenen spüren, was ihn zu der Annahme brachte, dass es sich um ein Jungtier handelte. Dann riss sein Beinseil, und er konnte sich zurück an die Oberfläche kämpfen und zu seinem Brett retten. Als er es ans Ufer schafft, trifft er einige Surf-Kameraden und erzählt ihnen, was ihm gerade passiert war.

„Sie sagten nur ‚Ja, klar!‘“ so Breen. „Sie dachten, ich würde eine erfundene Geschichte erzählen, aber dann wurde mir klar, dass meine GoPro alles aufgezeichnet hatte“. Die Aufnahmen seiner Actionkamera gingen viral – und zahlreiche Medien, unter anderem der australische Sender 9news berichteten inzwischen über die spektakuläre Begegnung.

Breen selbst sagt, er habe Glück gehabt, dass es nur ein junger Wal war, der ihn vom Brett holte. Wäre es ein erwachsener Wal gewesen, wäre er wohl nicht mehr am Leben, um die Geschichte zu erzählen: „Ich wäre auf keinen Fall hier, ich wäre mit Sicherheit tot“, sagte er. „Das war wirklich ein einmaliges Ereignis.“