Meer in Spanien wird zur großen Badewanne: Mar Menor schon 31 Grad warm

Von: Sandra Gyuratis

Das Mar Menor im Süden Spaniens ist eine große Badewanne: Das Wasser ist schon 31 Grad warm. © Rathaus Cartagena

Die Hitze lässt die Wassertemperaturen an der Küste von Murcia im Süden von Spanien immer weiter steigen. Das Mar Menor ist kurz davor, den historischen Rekord zu brechen. Was das für Auswirkungen haben könnte, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Ein Sprung ins Wasser, um sich abzukühlen? Das ist kaum noch möglich an der Küste der Region Murcia im Süden von Spanien. Durch die Hitzewellen steigen die Wassertemperaturen. Das Mar Menor hat bereits 31 Grad erreicht, die Temperatur des Mittelmeeres vor Murcia beträgt über 28 Grad, wie costanachrichten.com berichtet.

Noch scheinen die hohen Temperaturen keine sichtbaren Auswirkungen auf das fragile Ökosystem im Mar Menor zu haben. Wissenschaftler bescheinigen dem größten Binnenmeer Europas die Fähigkeit zur Selbstregulierung. Doch sie warnen auch, dass sich das jeder Zeit ändern könnte.