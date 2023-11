„Da vergeht es einem“: Weihnachtsmarkt in Österreich sorgt mit Preisen bei Punsch und Glühwein für Empörung

Von: Anna-Lena Kiegerl, Alina Schröder

Ein Video im Internet zeigt die hohen Preise auf einem Wiener Weihnachtsmarkt. Vielen missfällt das.

Wien – Sobald der November erreicht ist, wird es zunehmend weihnachtlich. Die Weihnachtsmärkte öffnen in verschiedenen Städten wieder ihre Pforten und locken mit Leckereien und warmen Getränken. Einige Angebote haben es aber in sich: So soll auf einem Weihnachtsmarkt in Wien der Glühwein satte 7,50 Euro kosten. Kein Schnäppchen.

Punsch auf dem Weihnachtsmarkt für 7,50 Euro: „Werden wir definitiv nicht bezahlen“

Das TikTok-Video des Profils „Wienliebe“ zeigt einen noch nicht geöffneten Weihnachtsmarkt. Trotzdem sind schon Preisschilder an den kleinen Ständen angebracht. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn ein „Schilcher Glühwein“, „Uhudler Glühwein“, „Orangen Havana Punsch“ und auch der „Lillet Apfelstrudel Punsch“ schlagen mit stolzen 7,50 Euro bis 7,80 Euro zu Buche.

Die Mehrheit der TikTok-Nutzer zeigt sich entsetzt über die im Video präsentierten Preise auf dem Weihnachtsmarkt in Österreich. „Wird dann dieses Jahr ausgelassen, bei diesen Preisen vergeht es einem. Werden wir definitiv nicht bezahlen“, kommentiert eine Userin. Ein anderer Nutzer merkt an: „Dieses Jahr spazieren alle mit Thermoskanne auf dem Weihnachtsmarkt.“

Glühwein-Preise auf Weihnachtsmärkten zuletzt gestiegen

Es gibt jedoch auch Verständnis für die erhöhten Preise: „Wenn man bedenkt, dass die Miete für die Zeit extrem viel kostet, schon verständlich“, äußert eine Nutzerin. Laut einer Informationsbroschüre für Standbetreiber beläuft sich die Fixmiete für einen Punschstand auf dem Christkindlmarkt am Wiener Rathaus auf 55.500 Euro.

Wie heute.at berichtet, sind die besagten Schilder jedoch nicht auf dem Rathausplatz, sondern im Weihnachtsdorf am Unicampus altes AKH in Wien zu finden. Hinzugerechnet werden muss allerdings noch das Pfand. Dieses ist in den 7,50 Euro noch nicht inbegriffen. Etwas günstiger geht es aber auch: Klassischer Glühwein und Punsch kosten am gleichen Stand hingegen „nur“ 5,40 Euro. Kinderpunsch ist für 4,50 Euro erhältlich. Doch damit sind die Getränke auch dieses Jahr wieder teurer geworden. Denn 2022 kostete der Glühwein noch 4,90 Euro und der Kinderpunsch lag zwischen 3,90 Euro und 4,50 Euro.

In München sorgte der Glühwein 2022 für Diskussionen. Denn auch in der bayerischen Landeshauptstadt waren die Preise für das Wintergetränk sehr hoch – teils bis zu zehn Euro musste Besucher auf den Tisch legen.

