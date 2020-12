Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Meteorologe mit klarer Prognose

Die meisten Deutschen wünschen sich weiße Weihnachten. Doch wie stehen die Chancen darauf in diesem Jahr? Die erste Vorhersage für das Wetter in Deutschland zu den Feiertagen ist da.

Wetter in Deutschland: Die Deutschen lieben weiße Weihnachten.

Vorhersage: Wie wahrscheinlich ist Schnee an Heiligabend?

Es gibt eine erste Prognose.

Offenbach – Die Schneeflocken fallen langsam vom Himmel, im Garten und auf der Straße sieht man die Spuren von Tieren und Menschen im Schnee und irgendwo bauen sicherlich Kinder gerade einen Schneemann: Nicht nur Kinder träumen von weißen Weihnachten. Der Wunsch nach Schnee ist zu keiner Zeit so groß wie an Heiligabend und an den Feiertagen. Doch nur selten tritt dieses Szenario wirklich ein. Wie wahrscheinlich ist in diesem Jahr eine weiße Weihnacht? Die erste Vorhersage ist da.

Wetter in Deutschland: Gibt es weiße Weihnachten? So stehen die Chancen

Laut einer Umfrage von Statista finden es rund 70 Prozent der Deutschen schön, wenn an Weihnachten Schnee liegt. Doch da kann Petrus nicht mithalten. Das Wetter im Winter in Deutschland ist selten so, dass es an Weihnachten schneit.

+ Wie wird das Wetter an Weihnachten 2020? (Symbolbild). © dpa / Patrick Pleul

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind regional jedoch sehr unterschiedlich. Während es in München laut wetter.com alle 2,5 Jahre Schnee an Weihnachten gibt, schneit es auf Helgoland beispielsweise nur alle 50 Jahre. In Berlin schneit es etwa alle fünf Jahre, in Düsseldorf und Köln alle zehn Jahre. In Frankfurt gab es von 1980 bis 2010 neunmal weiße Weihnachten.

Wetter in Deutschland: Vorhersagen zu weißen Weihnachten sind eindeutig

Doch wie stehen die Chancen in diesem Jahr? Die Vorhersagen für das Wetter in Deutschland sprechen eine deutliche Sprache und haben schlechte Nachrichten für Winterfans. Die Langzeitprognosen des amerikanischen und europäischen Wetterdienstes sehen einen milden Herbst und keine Anzeichen für einen frühen Wintereinbruch vor Dezember. Das Wetter im Winter in Deutschland soll ebenfalls milder und niederschlagsreicher ausfallen als im langjährigen Klimamittel.

Der europäische Wetterdienst sagt in seiner Langzeitprognose einen zu warmen und niederschlagsreichen Dezember voraus. Demnach soll es bis zu 1 Grad Celsius wärmer als im Klimamittel werden. Vor allem im Süden und in der Mitte von Deutschland soll viel Niederschlag fallen. Etwas anders ist die Prognose für das Wetter im Dezember des amerikanischen Wetterdienstes. Dieser sagt einen durchschnittlichen Dezember mit normaler Niederschlagsmenge voraus.

Wetter in Deutschland: Gibt es weiße Weihnachten? Meteorologe mit klarer Aussage

„Beide Prognosen deuten nicht darauf hin, dass wir ein besonderes schneereichen und eisigen Dezember zu erwarten hätten. Auch wenn ich gern ein bisschen Schnee im Dezember und an Weihnachten hätte, damit kann ich aktuell fachlich und seriös nicht dienen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met und dem Wetterportal wetter.net. Nach weißen Weihnachten sieht es nach aktueller Vorhersage also eher nicht aus.

Hier. Für die, die es sich so sehr wünschen: Weiße Weihnachten. pic.twitter.com/FUYCSxzf4q — Glasmerleperle (@Glasmerleperle) December 23, 2019

Generell geben die Langzeitprognosen des amerikanischen und europäischen Wetterdienstes nur eine Tendenz ab, wie das Wetter in Deutschland im Dezember wird. Ob und wo es wirklich weiße Weihnachten gibt, wird sich vermutlich erst kurz vorher klären. Denn genaue Wettervorhersagen sind nach aktueller Technik drei bis fünf Tage vorher möglich. (Von Christian Weihrauch)

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul