Wetter-Prognose für Weihnachten: Fällt Schnee im Dezember oder kommt Regenwetter?

Von: Kilian Bäuml

Weihnachtsstimmung trotz Regenwetter: Die Hoffnung auf weiße Weihnachten bleibt. Doch was sagen die ersten Wetterprognosen?

Kassel – Mitte November und in vielen Teilen Deutschlands beginnt allmählich die Weihnachtsvorfreude, doch ein Blick aus dem Fenster kann diese Stimmung schnell dämpfen. Derzeit versetzen Unwetter mit Dauerregen Deutschland eher in Alarmbereitschaft als in Feststimmung.

Eine schneeweiße Landschaft wäre weitaus weihnachtlicher. Für viele Liebhaber des Weihnachtsfestes ist dies das ideale Wetter. Aber wie stehen die Chancen in diesem Jahr? Die ersten Wettervorhersagen für die Weihnachtszeit sind wenig vielversprechend, doch ganz ausschließen lässt sich Schnee noch nicht.

Erste Prognosen zum Weihnachts-Wetter: Wie stehen die Chancen für Schnee?

In Bezug auf das Wetter erleben wir ein außergewöhnliches Jahr. Der Sommer in Deutschland war teils von Kälte-Wetter geprägt, im Herbst gab es dann eine „Wärmewelle historischen Ausmaßes“. Jan Schenk, Meteorologe vom Wetterportal the weather channel, gibt eine erste Prognose für das Weihnachtswetter ab.

Laut dem Wetter-Experten sind die aktuellen Vorhersagen für eine weiße Weihnacht eher ungünstig. Dies liegt hauptsächlich an Tiefdruckgebieten über dem Atlantik, die West- und Südwinde in Deutschland verursachen. Es könnte jedoch sein, dass sich ein Tiefdruckgebiet verschiebt und kurzzeitig kalte Luft einströmt. Wahrscheinlich würde jedoch schnell wieder warme Luft nachfolgen. „Das heißt, Schneefall kann schonmal passieren – auch in der Woche von Weihnachten – aber es wird nicht lange halten. Das kann man jetzt schon sagen“, so Schenk und präzisiert: „Das bedeutet, es sieht für Weihnachten nicht besonders weiß, sondern sieht eher nach grünen Weihnachten aus.“

Meteorologe hält Schnee für unwahrscheinlich, doch die Wetterprognose „ist nicht mehr als ein Trend“

Auf die Frage, wie wahrscheinlich der Wetterexperte „grüne Weihnachten“ einschätzt, antwortet Schenk: „Ich denke zu 80 Prozent.“ Eine weiße Weihnacht könne man jedoch noch nicht völlig ausschließen. Der Meteorologe betont: „Man muss jetzt aber auch sagen, es gibt doch gewisse Unsicherheiten natürlich, es ist nicht mehr als ein Trend.“

Insbesondere in wöchentlichen Wettermodellen seien die Aussichten günstiger, dass sich in Skandinavien ein Hochdruckgebiet bildet. Dies würde dazu führen, dass kalte Luft aus dem Osten nach Deutschland strömt. Doch auch das wäre keine Garantie für Schnee zu Weihnachten. Kalte Luft aus dem Osten könne es zwar geben, „allerdings muss man sagen, das wird wahrscheinlich eher in der ersten Monatshälfte vom Dezember passieren – wenn es denn kommt.“

El Niño verringert die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten

Die erste Prognose des Meteorologen stimmt sogar mit der Vorhersage des hundertjährigen Kalenders für Weihnachten überein, der ebenfalls Kälte eher für Mitte Dezember prognostiziert. Die aktuellen Vorhersagen tendieren eher gegen eine weiße Weihnacht, allerdings handelt es sich dabei zunächst nur um einen Wettertrend. Schenk weist zudem darauf hin, dass wir uns in einem El Niño Jahr befinden und die Winter in diesen Jahren oft wärmer sind.

Doch selbst wenn das Winter-Wetter ausbleibt, kann man sich auf dem Weihnachtsmarkt in besinnliche Stimmung bringen. In vielen Städten werden diese bald eröffnet, auch in Kassel wird der Weihnachtsmarkt bereits aufgebaut.

