„Letzte Generation“ zerstört Weihnachtsbaum in Einkaufs-Passage – Ladenbesitzerin tobt: „War ein Unikat“

Von: Julian Mayr

Die „Letzte Generation“ hat Leipzig einen orangen Weihnachtsbaum beschert und den Baum nachhaltig beschädigt. Die Aktion stößt auf wenig Verständnis.

Leipzig – Von Ruhe und Besinnlichkeit zur Weihnachtszeit kann bei der letzten Generation keine Rede sein. Die Klimaaktivisten sorgen immer wieder mit waghalsigen Aktionen für Aufsehen und auch zu Weihnachten haben sie sich eine passende Protestaktion ausgedacht. Diesmal waren Weihnachtsbäume in mehreren deutschen Großstädten ihr Ziel – unter anderem in Leipzig.

Ein Video der Gruppierung „Letzte Generation“ auf X zeigt zwei Aktivisten, die in der Leipziger Mädler-Passage einen großen Weihnachtsbaum mit oranger Farbe besprühen. Die Sprühaktion dauerte keine dreißig Sekunden. Der Protest stand unter dem Motto: „Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe gleich Klimaschutz“. Eine der Aktivistinnen vor Ort äußerte sich gegenüber dem MDR: „In der Weihnachtszeit ist es so einfach zu verdrängen, dass wir uns in einer Klimakatastrophe befinden“.

Klima-Aktivisten beschmieren Unikat: Weihnachtsbaum

Die Reaktionen der Geschäftsinhaber auf die Aktion waren alles andere als positiv. Christiane Kübel, eine Ladenbesitzerin, machte gegenüber Bild ihrem Ärger Luft: „Der emotionale Schaden ist riesig. Wir hatten den Baum schon zehn Jahre und er sollte uns weitere zehn Jahre begleiten. Er ist ein absolutes Unikat, so etwas ist schwer zu beschaffen“. Der Baum sei zudem ein Besuchermagnet gewesen. Viele Menschen seien speziell wegen des Weihnachtsbaums gekommen, erklärt Anke Beesch, Managerin der Mädler-Passage, der Leipziger Volkszeitung. Nun sei dieser jedoch zerstört.

Der elf Meter hohe Weihnachtsbaum besteht aus Kunststoff und wird jedes Jahr mit großer Sorgfalt zusammengesetzt. Uwe Voigt, der Chef einer Gebäudereinigungsfirma, äußerte gegenüber Bild, dass eine Säuberung des künstlichen Baumes wohl kaum machbar sei: „Sehr optimistisch bin ich nicht, der Baum war ein paar Jahre im Einsatz, da wird Kunststoff auch porös“. Was mit dem Baum nun geschehen soll, stand vorerst noch nicht fest.

Wütende Reaktionen auf Sprühaktion: Aktivisten geben sich verständnisvoll

Die Aktion der „Letzten Generation“ stieß auch bei anwesenden Passanten auf wenig Gegenliebe, wie Medienberichte verlauten ließen. Eine ältere Frau, die sich nach eigenen Angaben schon in der DDR für den Klimaschutz einsetzte, äußerte gegenüber der Leipziger Volkszeitung ihre Unzufriedenheit. Sie wünschte sich, dass die Aktivisten Aufklärungsarbeit zum Thema Klimawandel leisten würden, anstatt „etwas Schönes und Herzerwärmendes“ zu zerstören.

Mitglieder der „Letzten Generation“ besprühten einen Weihnachtsbaum in Leipzig. Auch in anderen Städten gab es ähnliche Aktionen. © Jan Woitas/dpa

Die Aktivisten dürften laut Berichten zum Teil auch beschimpft worden sein. Ein Geschäftsinhaber soll laut MDR sogar versucht haben, zwei der Demonstranten vom Baum wegzuschubsen. Die Aktivisten zeigten sich verständnisvoll gegenüber den Reaktionen. „Das Thema ist emotional aufwühlend und unser Protest auch, deswegen ist auch diese emotionale Reaktion auf unseren Protest verständlich“, so Melanie Guttmann, eine der Gründerinnen der „Letzten Generation“, in einem Gespräch mit der Leipziger Zeitung.

Inzwischen hat die Polizei gegen die drei Aktivisten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Mitglieder der Protestbewegung „Letzte Generation“ sehen sich infolge umstrittener Aktionen öfters mit Verhaftungen und zum Teil harten Strafen konfrontiert. Von den Protesten betroffene Menschen zeigen sich nicht selten höchst emotional, so auch diese Mutter.

