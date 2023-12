Weihnachtsmann-Skandal in Urlaubsland Kroatien: Video aus Straßenbahn sorgt für Empörung

Von: Jakob Koch

Skandal in Urlaubsland Kroatien: Wirbel um Weihnachtsmann-Video aus Straßenbahn in Zagreb

Zwischenfall in einem der Lieblings-Urlaubsländer der Deutschen: Ein scheinbar harmloses Weihnachtslied kocht nationale Gefühle in Kroatien hoch.

Zagreb – Die Melodie von „Jingle Bells“ erklingt, eine junge Frau wippt im Takt – und doch ist die Szene in einer Zagreber Straßenbahn verstörend: Denn statt eines harmlosen Textes erklingt ein Kampflied aus dem Kroatienkrieg von 1991. Zudem wird der verbotene sogenannte Ustascha-Gruß gerufen. Die Empörung im mittlerweile sehr teuren Urlaubsland Kroatien ist groß – und das betroffene Verkehrsunternehmen ZET reagiert zutiefst beschämt, berichtet das kroatische Nachrichtenportal Večernji list.

„Wir haben sofort ein internes Verfahren eingeleitet, um alle Umstände zu klären“, teilte man mit. Die Bahn sei aber leer gewesen, nur Mitarbeiter und die über eine Agentur gebuchten Personen seien an Bord gewesen. Man prüfe nun die Zusammenarbeit mit der Agentur, hieß es weiter.

Skandal um faschistisches Lied in Urlaubsland Kroatien – „Immer noch so viel Hass, eine Schande“

Das Thema ist hitzig. Die Reaktionen unter dem Video fallen gemischt aus. Einige Instagram-Nutzer tun das Video als harmlosen Spaß ab, andere sind erschüttert. Eine Auswahl:

„Immer noch so viel Hass, eine Schande – und ich spreche von beiden Seiten“

„Der Hass auf die Serben ist immer noch da“

„Krank“, „wie armselig“

„Als Serbe unterstütze ich absolut keine ‚Chetnik‘-Lieder“

„Das hört man in Serbien jeden Tag“

Kampflied „Bojna Čavoglava“ sorgt für Eklat im Urlaubsland Kroatien – Wer sind die Ustascha?

Dass das Weihnachtsmann-Lied so polarisiert, hat historische Gründe. Der Text von „Bojna Čavoglava“ wurde Marko Perković, auch als Thompson bekannt, geschrieben und steht in Verbindung mit der sogenannten Ustascha-Ära. Die Ustascha wurde 1929 im heutigen Urlaubsland Kroatien gegründet, nach der Errichtung des Königreichs Jugoslawien. Die Organisation hatte ihre Wurzeln im kroatischen Nationalismus und strebte die Schaffung eines unabhängigen kroatischen Staates an. Als Feinde sahen die Ustascha Serbien, das Judentum und den Kommunismus an.

Ideologisch war die Ustascha stark von faschistischen und nationalistischen Ideen beeinflusst, und sie unterstützte eine ethnisch homogene kroatische Nation. Im Kroatienkrieg von 1991 flammten nationalistische Tendenzen wieder auf – „Bojna Čavoglava“ galt als Kampflied zu dieser Zeit.

Im Text von „Bojna Čavoglava“ heißt es etwa: Feuert die Thompson, Kalaschnikow und Zbrojevka, werft die Granate, verfolgt die Bande über die Quellen!, oder Gottes Gerechtigkeit wird kommen, das weiß jeder, Euch richten die Kämpfer aus Čavoglave!.

Kroatienkrieg 1991: Circa 14.000 Tote und Vermisste – es begann mit der Unabhängigkeitserklärung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Urlaubsland Kroatien ein Teil der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien, die rasch den Sozialismus einführte. Der dominante Führer des Staates war der frühere Partisanenführer Tito, der das Land autoritär regierte. Nach dem Tod Titos im Jahr 1980 und der Einführung der Glasnost-Politik in der Sowjetunion entstand auch in Kroatien der Wunsch nach Demokratie und Marktwirtschaft. Demgegenüber hielt der kommunistische Serbe Slobodan Milošević als Präsident an einem zentralistischen Einheitsstaat fest und schürte in Serbien Ressentiments gegenüber den Nachbarländern.

Im Jahr 1991 stimmten 93,2 Prozent der Kroaten in einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit. Daraufhin griff im „Kroatienkrieg“ die serbisch dominierte Volksarmee zahlreiche Städte in Kroatien an, und es entbrannte ein mehrjähriger Krieg, in den auch das Nachbarland Bosnien verwickelt wurde. Circa 14.000 Tote und Vermisste wurden gezählt. Dieser Konflikt konnte erst im Jahr 1995 mit dem Abkommen von Dayton beendet werden, und Kroatien wurde eine unabhängige Republik. Dass diese Zeit noch immer viele Erinnerungen hervorruft, zeigt das Video aus der Zagreber Straßenbahn eindrücklich.