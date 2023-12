Diskussion um Weihnachtsmarkt-Getränk – ist der Name von Kakao mit Schuss rassistisch?

Von: Julian Mayr

Schokolade mit Rum kennen viele als Lumumba. Gleichzeitig ist es der Name eines ermordeten schwarzen Politikers. Nun entbrannte deshalb eine Rassismus-Debatte.

Kassel – In Zeiten hoher Inflation ärgern sich die Besucher heimischer Weihnachtsmärkte vor allem über die hohen Preise für Glühwein und Punsch. Doch auch der Name eines bekannten Heißgetränks sorgte nun für Empörung. Eine ehemalige Historikerin und Stadträtin im sächsischen Bautzen kritisierte auf X, ehemals Twitter, die Bezeichnung Lumumba für Kakao mit Rum – die Benennung sei rassistisch.

Beliebtes Getränk auf Weihnachtsmarkt: Bezeichnung Lumumba rassistisch?

Der Name des beliebten Heißgetränks geht auf einen afrikanischen Volkshelden zurück. Patrice Lumumba war eine wichtige Persönlichkeit der Unabhängigkeitsbewegung im Kongo. Der erste Premierminister der Demokratischen Republik Kongo wurde 1961 unter mutmaßlicher Mitwirkung Belgiens und der USA erschossen. „Die Bezeichnung des Getränks ist rassistisch“, schreibt Annalena Schmidt, vormals Historikerin, und nunmehr in der politischen Bildungsarbeit aktiv, auf X.

„Er wurde erschossen“, führt Schmidt aus, „und ihr benennt ‚Kakao mit Schuss‘ nach ihm.“ Tausende Nutzer auf der Nachrichtenplattform reagierten auf den Post der ehemaligen Stadträtin der Grünen. Bei vielen stößt die Rassismus-Kritik auf Unverständnis. „Weil er erschossen wurde, ist das rassistisch?“, fragt etwa ein User. Wie weitere Postings Schmidts zeigen, dürften die gebürtige Hessin sogar zahlreiche anonyme Anrufe an ihre Telefonnummer erreicht haben.

Ursprung der Bezeichnung Lumumba für Kakao mit Schuss nicht eindeutig

In anderen Kommentaren finden sich aber auch dankende Worte. „Tatsächlich wusste ich das auch ganz lange nicht und war froh, dass ich's dann mal gelesen habe“, schreibt eine Userin. „In einer Zeit, in der die Gesellschaft sensibler mit Rassismus umgeht, wollte ich die Menschen erreichen, die gar nicht wissen, dass das Kakaogetränk mit Schuss nach einem schwarzen Menschen benannt ist“, sagte Historikerin Annalena Schmidt gegenüber Bild.

Im Gegensatz zu einem österreichischen Getränkehersteller, der sich aufgrund seines Firmennamens- und Logos des Öfteren Kritik stellen muss, ist der Ursprung der Benennung des Heißgetränks nicht zweifelsfrei zu klären. Während die Bezeichnung des Getränks zwar auf den Politiker Lumumba zurückgeht, kursieren im Internet gegenteilige Behauptungen, warum dieses so genannt wird.

„Kakao mit Schuss für erschossenen Politiker Geschmacklosigkeit“

Für Tahir Della ist in der Debatte aber ein anderer Aspekt zentral: „Eine zentrale Figur des Widerstands gegen Kolonisierung und Rassismus wird hier auf ein Getränk reduziert“, sagte der Pressesprecher Initiative Schwarze Menschen in Deutschland bereits im Dezember 2022 im Radioprogramm Cosmo. Das stoße bei schwarzen Menschen auf großen Unmut, da sie zu Objekten degradiert würden. Es falle laut Della aber schwer, auf diese Problematik hinzuweisen, weil viele Menschen in Deutschland die Geschichte dahinter nicht kennen würden.

Wie der Historiker Jürgen Zimmerer auf X schreibt, schütze Ignoranz jedoch nicht vor Rassismus, der vor allem in Deutschland und Österreich immer extremer werde, wie eine Studie aus Oktober 2023 zeigt. „Und ‚Kakao mit Schuss‘ für einen erschossenen Politiker ist (zudem) eine Geschmacklosigkeit sondergleichen“, twittert der Professor an der Universität Hamburg. Möglicherweise ebenfalls geschmacklos, aber mit Sicherheit nicht rassistisch ist die norddeutsche Bezeichnung für das Heißgetränk. Besonders in Nordfriesland ist Kakao mit Schuss als „Tote Tante“ bekannt.