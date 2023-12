Stern im Herzen der Milchstraße stammt nicht aus unserer Galaxie

Von: Nico Reiter

Ein Forschungs-Team will herausfinden, wie ein Stern es geschafft hat, zur Mitte der Milchstraße vorzudringen. Sein Entstehungsort gibt ein weiteres Rätsel auf.

Sendai, Japan – In der Nähe des Zentrums unserer Galaxie wurde ein Eindringling gefunden. Der Stern kann nicht dort entstanden sein, da seine chemische Zusammensetzung denen von kleinen Satellitengalaxien mehr ähnelt als der Milchstraße. Seinem Alter nach zu urteilen, hat der Stern einen langen Weg hinter sich. Doch wie kann er hier gelandet sein?

Durch Kräfte wie Supernova-Explosionen oder das Zusammentreffen mit Objekten mit großer Schwerkraft können Sterne sehr schnell und sehr weit bewegt werden. Dadurch kann es schon mal passieren, dass ein Stern von außerhalb der Galaxie seinen Weg herein findet. Das Besondere ist aber, dass dieser Stern fast bis zum Zentrum der Milchstraße vorgedrungen ist.

Stern S0-6 befindet sich in der Nähe des schwarzen Loches Sagittarius A*

Bei dem Eindringling handelt es sich um den Stern S0-6. Shogo Nishiyama und sein Team von der Miyagi University of Education versuchen in einer Studie festzustellen, wie der Stern es bis zum Zentrum der Milchstraße geschafft hat. Momentan befindet sich S0-6 nur 0,04 Lichtjahre von dem schwarzen Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße entfernt. Auch, wenn dieser Stern der erste von außerhalb unserer Galaxie ist, der dort gefunden wurde, ist es nicht unüblich, dass sich fremde Sterne in der Region finden.

Die Kräfte eines schwarzen Loches sorgen eigentlich dafür, dass sich in der Umgebung keine neuen Sterne bilden können. Demnach müssen die sich dort befindenden Sterne weiter weg entstanden und dort hingewandert sein. Das kann einerseits mit Sternen in der Umgebung passieren, die durch Wechselwirkungen mit ihrer Umgebung in einen engeren Orbit rutschen. Sie könnten aber auch, wie vermutlich S0-6 aus einer anderen Galaxie stammen.

Forscherteam sucht weiter nach dem Geburtsort des Sternes S0-6

Das Team versuchte herauszufinden, wo S0-6 herkommt. Sterne, die am gleiche Ort entstanden sind, haben meist eine ähnliche chemische Zusammensetzung. Seine Zusammensetzung erinnert an die kleine Magellansche Wolke und die Sagittarius-Zwerggalaxie. Das würde bedeuten, dass der Stern seit seiner Entstehung mindestens 50.000 Lichtjahre zurückgelegt haben muss. Nishiyama vermutet aber, dass der Geburtsort des Sternes gar nicht mehr existiert.

Forschende suchen den Herkunftsort des Sternes (Symbolfoto) © serrnovik/Imago

Anhand seiner Zusammensetzung lassen sich Rückschlüsse ziehen, dass der Stern aus einer Satellitengalaxie stammt. Seit ihrer Entstehung hat die Milchstraße mehrere kleine Galaxien geschluckt. Der Herkunftsort des Sternes war vermutlich eine davon. Neben der Herkunft des Sterns wollen Nishiyama und sein Team herausfinden, ob der Stern seine weite Reise alleine zurückgelegt hat, oder ob noch andere seiner Art bei uns zu finden wären. Nicht nur die Position, sondern auch die Leuchtkraft von Sternen kann Forschenden ein Rätsel aufgeben. Aber auch Hinweise auf „dunkle“ Sterne sorgen für Verwirrung.