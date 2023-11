Nasa-Raumsonde „Lucy“ erreicht ihr erstes Ziel – und erlebt eine Überraschung

Von: Tanja Banner

Das eigentliche Ziel der Nasa-Mission „Lucy“ sind die trojanischen Asteroiden, die sich in der Umlaufbahn des Planeten Jupiter befinden. (Künstlerische Darstellung) © dpa/NASA/JPL-Caltech

Seit mehr als zwei Jahren ist die Nasa-Sonde „Lucy“ im Weltall unterwegs. Ihr Besuch beim Asteroiden Dinkinesh verläuft anders als erwartet.

Washington D.C. – Im Oktober 2021 ist die Nasa-Raumsonde „Lucy“ zu den trojanischen Asteroiden in der Nähe des Planeten Jupiter aufgebrochen. Nun hat sie ihr erstes Zwischenziel auf der langen Reise erreicht – und ihrem Forschungsteam auf der Erde eine echte Überraschung bereitet: Der Asteroid „Dinkinesh“, an dem „Lucy“ vorbeiflog, ist nicht nur ein einzelner Asteroid, sondern ein Doppel-Asteroid.

„Dinkinesh hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht; das ist wunderbar“, freut sich der leitende Forscher der „Lucy“-Mission, Hal Levison. Er bezieht sich dabei auf die Bedeutung von Dinkinesh in der amharischen Sprache: „wunderbar“. „Dinkinesh“ ist ein kleiner Asteroid, der bis zu „Lucys“ kurzem Besuch nur ein verschwommener Fleck in den Teleskopen von Astronomen war. Seit Februar 2023 steht er auf der Liste der Ziele, die „Lucy“ auf ihrem Weg zu den Jupiter-Trojanern anfliegt.

Nasa-Mission „Lucy“ fliegt an ihrem ersten Ziel vorbei: Asteroid Dinkinesh

„Als ‚Lucy‘ ursprünglich für den Flug ausgewählt wurde, planten wir, an sieben Asteroiden vorbeizufliegen. Mit dem Hinzufügen von Dinkinesh, zwei trojanischen Monden und nun diesem Satelliten haben wir die Zahl auf elf erhöht“, erklärt Levison in einer Nasa-Mitteilung.

Lucys Vorbeiflüge an Asteroiden November 2023 Dinkinesh (+ Begleiter) April 2025 52246 Donaldjohanson August 2027 3548 Eurybates und Satellit QUeta September 2027 15094 Polymele und Satellit Shuan April 2028 11351 Leucus November 2028 21900 Orus März 2033 617 Patroclus und Menoetius

Fachleute hatten vor dem Vorbeiflug vermutet, dass Dinkinesh ein Doppel-Asteroid ist

Tatsächlich hatte das Missionsteam bereits einige Wochen vor „Lucys“ Ankunft bei Dinkinesh darüber nachgedacht, ob der Asteroid möglicherweise ein Doppel-Asteroid ist. Denn „Lucys“ Instrumente sahen beim Anflug auf den Himmelskörper Helligkeitsveränderungen, die darauf hinwiesen. Und die ersten Bilder von dem Zusammentreffen im Weltall ließen sämtliche Zweifel verblassen: Dinkinesh ist ein Doppel-Asteroid. Die Nasa-Forscher schätzen, dass der größere Asteroid an seiner dicksten Stelle etwa 790 Meter breit ist. Der kleinere Asteroid soll einen Durchmesser von etwa 220 Metern haben.

Zusammentreffen von „Lucy“ und „Dinkinesh“ war ein wichtiger Test

Neben der Überraschung im Weltall war das Zusammentreffen von „Lucy“ und Dinkinesh vor allem ein Test für die Raumsonde: Funktionieren alle Systeme? Kann „Lucy“ einen Asteroiden, an dem sie mit 16.000 Kilometern pro Stunde vorbeifliegt, mit dem sogenannten „Terminal Tracking System“ autonom verfolgen?

Der Asteroid Dinkinesh in einer Aufnahme der Nasa-Raumsonde „Lucy“. Dinkinesh besteht aus zwei Asteroiden. © NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOAO

Bei der Nasa und Lockheed Martin, dem Entwickler von „Lucy“, ist man mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden. „Das ist eine aufregende Bilder-Serie. Sie zeigt, dass das Terminal Tracking System wie geplant funktioniert, sogar als das Universum uns ein schwierigeres Ziel präsentierte als wir erwartet hatten“, erklärt Tom Kennedy von Lockheed Martin. „Es ist eine Sache, zu simulieren, zu testen und zu üben. Es ist eine ganz andere Sache, zu sehen, was tatsächlich passiert.“

„Lucy“-Mission erfolgreich getestet: Besuch bei Dinkinesh hat funktioniert

Der Besuch bei Dinkinesh war eigentlich als reiner Test geplant, doch die beteiligten Forscherinnen und Forscher sind begeistert von den Daten. „Wir wussten, dass dies der kleinste Hauptgürtel-Asteroid sein würde, der jemals aus der Nähe gesehen wurde“, sagt Keith Noll. „Die Tatsache, dass es zwei sind, macht es noch aufregender.“ Der Nasa-Mitarbeiter fühlt sich an den Doppel-Asteroiden Didymos und Dimorphos erinnert, den die Nasa-Raumsonde „Dart“ vor etwa einem Jahr besucht hat, um einen Test zur planetaren Verteidigung durchzuführen. „Es gibt aber auch einige wirklich interessante Unterschiede, die wir untersuchen werden“, stellt Noll fest.

Auf die Raumsonde „Lucy“ wartet in den kommenden Jahren ein straffes Programm: Im Dezember 2024 wird die Raumsonde sich erneut der Erde nähern, um mithilfe deren Schwerkraft Schwung zu holen. Dann fliegt sie in den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, wo „Lucy“ im April 2025 am etwa vier Kilometer großen Asteroiden 52246 Donaldjohanson vorbeifliegen soll.

Anschließend soll sich die Raumsonde ihrem eigentlichen Ziel widmen, den trojanischen Asteroiden, die sich in der Jupiter-Umlaufbahn befinden. Der erste Vorbeiflug am ersten Trojaner, (3548 Eurybates), ist für August 2027 geplant. Erst im Jahr 2033 wird „Lucy“ ihren letzten Asteroiden besuchen.

Unterdessen ist auch die neueste Nasa-Raumsonde auf dem Weg zu ihrem Ziel: „Psyche“ soll dem gleichnamigen Metall-Asteroiden einen Besuch abstatten und ihn erforschen. (tab)