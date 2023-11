Was passiert mit der Erde, wenn ihr ein Stern zu nahe kommt? Studie zeigt verheerende Szenarien

Proxima Centauri ist der erdnächste Stern. Er ist etwa 4,247 Lichtjahre von der Erde entfernt. (Künstlerische Darstellung) © IMAGO/Panthermedia

Eine Studie hat untersucht, wie ein abtrünniger Stern das Sonnensystem beeinflussen würde – die Auswirkungen können heftig sein.

München – Sterne werden durch die Schwerkraft an ihre Galaxien gebunden. Kommt ein Stern jedoch einem Schwarzen Loch zu nahe, können diese unsichtbaren Gravitationsbindungen zerbrechen. Der Stern würde dann durch die Energie als abtrünniger Stern ins Weltall geschleudert. Wie die Website ScienceAlert schreibt, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass solch ein stellarer Eindringling in die Nähe der Erde kommt – doch liege die Wahrscheinlichkeit nicht bei null.

Eine nun in der Fachzeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie hat untersucht, was passieren würde, wenn sich ein abtrünniger Stern der Sonne auf weniger als 100 Astronomische Einheiten (AE) nähern würde. Denn unser blauer Planet existiert nur wegen der Sonne und ihrer starken Schwerkraft. Dringe ein abtrünniger Stern in unser Sonnensystem ein, könne die Erde einem vollkommen neuen Gravitationsparadigma ausgesetzt werden, so ScienceAlert.

Vorbeiziehende Sterne können planetare Umlaufbahn beeinflussen

„Während die Umlaufbahnentwicklung der Planeten größtenteils durch säkulare und resonante Störungen bestimmt wird, können vorbeiziehende Sterne einen konsequenten Einfluss auf die Umlaufbahnen der Planeten haben“, erklären die Autoren der Studie. Rücke unsere Erde auch nur ein kleines Stück näher an die Sonne heran, würde ihr Gleichgewicht – wodurch das Wasser auf der Erdoberfläche gehalten wird – empfindlich gestört.

Laut der Studie liege die Wahrscheinlichkeit für eine Begegnung mit einem abtrünnigen Stern im Zeitraum von einer Milliarde Jahre bei etwa 1 Prozent. Die meisten abtrünnigen Sterne kämen zudem nicht einmal in die Nähe der Erde. Zwar mag die Wahrscheinlichkeit gering sein, doch die Möglichkeit bleibt bestehen. Betrachte man die Galaxie als Ganzes, sei es sogar fast sicher, dass ein Sternvorbeiflug irgendwo bis auf 100 AE an einen anderen Stern herankomme.

Apokalypse: Planeten unseres Sonnensystems werden ins All geschleudert

Um die möglichen Konsequenzen für unser Sonnensystem zu ermitteln, führten die Autoren insgesamt 12.000 Simulationen durch. „Wenn ein Stern innerhalb von 100 AE an der Sonne vorbeizieht, besteht immer noch eine sehr hohe Chance, dass alle acht Planeten des Sonnensystems überleben“, so die Verfasser der Studie. Die Wahrscheinlichkeit, dass kein Planet verloren gehe, liege dann bei über 95 Prozent.

Doch obwohl die acht Planeten unseres Sonnensystems durch die Gravitation an die Sonne gebunden sind, könnten ihre Umlaufbahnen durch einen vorbeiziehenden Stern stark gestört werden. Auch ein Zusammenstoß mit einem anderen Planeten oder der Sonne selbst sei dann möglich. Die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision der Erde mit einem anderen Planeten liege bei 0,48 Prozent. Im schlimmsten Fall würden alle acht Planeten ins Weltall hinausgeschleudert.

Gefangennahme der Erde hätte laut Studie Vernichtung unseres Sonnensystems zur Folge

Doch noch ein weiteres Szenario könnte unseren blauen Planeten ereilen: Die Schwerkraft eines vorbeiziehenden Sterns könnte die Erde „einfangen“. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass dies die Vernichtung unseres Sonnensystems zur Folge hätte. So würde die Erde aus der Anziehung der Sonne „entführt“ und unser Sonnensystem so stark aus dem Gleichgewicht geraten, dass sechs der übrigen Planeten in die Sonne stürzen würden. Nach den Ergebnissen der Studie würde lediglich Jupiter – als massereichster Planet – dieses Szenario überstehen.

Die Wahrscheinlichkeit eines 100-AE-Vorbeiflugs bleibe laut der Studie schlussendlich verschwindend gering. Sollte das Szenario dennoch eintreten, sei die Wahrscheinlichkeit laut der Studie hoch, dass alle Planeten unseres Sonnensystems überleben. Auch wenn sie durch den abtrünnigen Stern aus ihrer Umlaufbahn geraten sollten. „Trotz der Vielfalt möglicher Evolutionspfade ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die aktuelle Situation unseres Sonnensystems nicht ändern wird“, schlussfolgern die Autoren der Studie. (phf)