„Seltenes Fossil“ – Forschungsteam entdeckt besonderes Planetensystem

Von: Tanja Banner

Exoplaneten in den Tiefen des Universums.

Der Stern HD 110067 wird von gleich sechs Planeten umkreist, hat ein Forschungsteam herausgefunden. Die Planeten konnten sie nur dank einer Besonderheit aufspüren.

Chicago – Einem Forschungsteam um Rafael Luque (University of Chicago) ist ein ganz besonderer Fund gelungen: Die Forschungsgruppe hat ein Planetensystem mit sechs Planeten aufgespürt, die sich in Resonanz zueinander befinden. Bei einer Bahnresonanz bewegen sich mehrere Planeten in einem bestimmten Rhythmus – beispielsweise umkreist Neptun die Sonne dreimal, während Pluto sie in derselben Zeit zweimal umrundet (eine Resonanz von 3:2).

Für die Forschung ist die Bahnresonanz wichtig, denn sie kann Aufschluss über die Entstehung und spätere Entwicklung eines Planetensystems geben. Dazu muss man wissen, dass Planetensysteme dazu neigen, sich in Resonanz zu bilden. Diese ursprüngliche Resonanz kann aber leicht gestört werden – beispielsweise durch einen vorbeiziehenden Stern, einen massereichen Planeten oder einen gewaltigen Einschlag. Aus diesen Gründen gibt es nur noch wenige Mehrplanetensysteme, die sich in Resonanz befinden.

Planetensystem mit sechs Planeten ist ein „seltenes Fossil“

„Wir denken, dass nur etwa ein Prozent aller Systeme in Resonanz bleibt“, erklärt der Forscher Luque in einer Mitteilung der europäischen Raumfahrtorganisation Esa. Deshalb ist das neu entdeckte Planetensystem um den Stern HD 110067 für die Forschung so spannend, weiß Luque: „Das System zeigt uns die ursprüngliche Konfiguration eines Planetensystems, das unberührt überlebt hat.“ In der Studie, die im Fachjournal Nature veröffentlicht wurde, nennt das Forschungsteam das Planetensystem ein „seltenes Fossil“.

Die Bahnresonanz der Planeten im System um den Stern HD 110067 ist für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur für die weitere Erforschung spannend – sie half auch dabei, die Hälfte der sechs Planeten überhaupt aufzuspüren. Im Jahr 2020 fand das Nasa-Weltraumteleskop „Tess“ die ersten beiden Planeten-Kandidaten um den Stern. Zwei Jahre später zeigten neue „Tess“-Daten Hinweise auf weitere Planeten, die nicht so recht zusammenpassten.

Planeten bewegen sich in Resonanz um ihren Stern HD 110067

„Da beschlossen wir, ‚Cheops‘ zu nutzen“, erinnert sich Luque. „Cheops“ ist eine europäische Raumsonde, die nach Exoplaneten Ausschau hält. Der Studienleiter beschreibt seinen Plan so: „Wir haben nach Signalen aus allen möglichen Perioden gefischt, die diese Planeten haben könnten“. Und tatsächlich: Das Forschungsteam konnte einen dritten Planeten bestätigen, der den Stern HD 110067 umkreist. Beim Blick auf die Zeiten, die die Planeten benötigen, um ihren Stern zu umkreisen, fand das Forschungsteam den Schlüssel, um das gesamte Planetensystem zu enträtseln.

Planet Umlaufdauer HD 110067 b 9,11 Tage HD 110067 c 13,67 Tage HD 110067 d 20,52 Tage HD 110067 e 30,79 Tage HD 110067 f 41,058 Tage HD 110067 g 54,74 Tage Quelle: Studie in Nature

Der äußerste der drei bekannten Planeten braucht nämlich exakt 1,5 Mal so lange wie sein innerer Nachbarplanet, um den Stern zu umrunden. Der mittlere der drei Planeten braucht 1,5 Mal länger als der innerste Planet, um HD 110067 zu umkreisen. Dank dieser Bahnresonanz konnte das Forschungsteam die weiteren drei Planeten finden.

„Ohne diese Entdeckung von ‚Cheops‘ wäre es unmöglich gewesen“

„‚Cheops‘ gab uns diese Resonanzkonfiguration, die es uns ermöglichte, alle anderen Perioden vorherzusagen. Ohne diese Entdeckung von ‚Cheops‘ wäre es unmöglich gewesen“, betont Luque. Die Umlaufzeit der sechs bekannten Planeten reicht von 9,11 Tagen beim innersten Planeten bis zu 54,74 Tagen beim äußersten Planeten. Insgesamt bilden die sechs Planeten eine Resonanzkette – während der innerste Planet den Stern sechs Mal umkreist, schafft der äußerste Planet genau einen Orbit.

Das Planetensystem um den Stern HD 110067 ist das hellste bekannte System mit mehr als vier Planeten. Alle sechs Himmelskörper sind kleiner als der Planet Neptun und größer als die Erde und gelten damit als „Sub-Neptune“. Sie sollen in Zukunft unter anderem vom „James Webb“-Weltraumteleskop untersucht werden. Die Forschungsgruppe geht im Übrigen nicht davon aus, dass es bei den sechs Planeten im System um den Stern HD 110067 bleibt – es könnten also künftig noch weitere Planeten entdeckt werden. (tab)

