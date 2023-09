9 Sprüche, die wir uns als Kinder anhören mussten, obwohl sie (meistens) nicht stimmen

Von: Felicitas Breschendorf

Fragst du dich bis heute, ob Kaugummis wirklich den Magen verkleben oder die Augen beim Schielen stehenbleiben? Zum Weltkindertag haben wir die Antworten.

Am 20. September ist Weltkindertag. Im Jahr 2022 haben wir an diesem Tag gezeigt, wie gefährlich das Leben als Kind sein kann. In diesem Jahr widmen wir uns einem anderen Thema: den Eltern. Wo Kinder sind, sind sie mit ihren schlauen Sprüchen ja bekanntlich nicht weit. Zum Beispiel: Lesen im Dunkeln macht die Augen kaputt.

Weltkindertag: Nicht alles, was Eltern ihren Kindern sagen, entspricht der Wahrheit

Manche Aussagen von Eltern können Kinder ernsthaft verletzten. Mit anderen wollen sie ihre Kinder, so wirkt es, einfach über das Leben aufklären. Sie warnen vor den alltäglichen Gefahren oder geben scheinbar wichtige Tipps. Nicht immer ergeben ihre dahergesagten Sätze jedoch faktisch Sinn.



Die Sprüche dienen den Eltern mehr zur Erziehung und sollen dafür sorgen, dass ihre Kinder sich gesünder ernähren (obwohl Kinder für ihre Zucker-Vorliebe gar nichts können) oder sich gut benehmen. Aber, was können wir unseren Eltern im Nachhinein glauben und was nicht? Passend zum Weltkindertag geben Experten uns darauf die Antwort. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt neun typische Elternsprüche im Faktencheck:

1. Verschluckte Kaugummis verkleben den Magen.

FALSCH



Die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselstörungen (DGVS) gibt Entwarnung: „Die Kaugummis kleben nicht im Mund an den Zähnen und beim Schlucken nicht in der Speiseröhre oder den Magenwänden fest. Auch nicht nachfolgend im Dünn- und Dickdarm“, sagt Medizinerin und DGVS-Sprecherin Birgit Terjung der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

2. Absichtliches Schielen kann für immer bleiben.

FALSCH



„Eine vorübergehende, absichtliche, bewusste, meist angestrengte Schielstellung führt zu Doppeltsehen, aber im Allgemeinen nicht zu bleibenden Schäden“, sagt Augenarzt Horst Helbig vom Universitätsklinikum Regensburg der dpa.

3. Wenn du ohne dich abzuduschen im heißen Sommer in ein kaltes Becken springst, kriegst du einen Herzinfarkt.

NICHT GANZ



Bei einem gesunden Menschen und gesunde Kinder stimmt die Aussage nicht, erklärt Susanne Berrisch-Rahmel vom Cardio-Centrum Düsseldorf der Augsburger Allgemeinen. Trotzdem könne der Sprung ins kalte Wasser lebensbedrohlich sein, weshalb du dich immer vorher abduschen solltest – das erklärt auch ein Rettungsschwimmer im Interview mit BuzzFeed. Für Menschen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen könne so eine Aktion sogar mit einem Kälteschock oder Herzrhythmusstörungen enden.

4. Lesen im Dunkeln macht die Augen kaputt.

WAHR



„Lesen bei schlechtem Licht im Kindesalter gilt als Risikofaktor für die Entwicklung beziehungsweise Verstärkung einer Kurzsichtigkeit“, sagt Augenmediziner Helbig. In einer Studie der Queensland University of Technology aus dem Jahr 2014 kommen die Forscher zu folgendem Schluss: Kinder, die sich länger im Freien bei hellem Licht aufhalten, haben bessere Augen als jene, die das weniger häufig tun.

5. Bei Gewitter duschen, ist lebensgefährlich.

KOMMT DARAUF AN

Nach Angaben des Verbands Blitzschutz und Blitzforschung (VDE) gibt es bestimmte Häuser, in denen duschende Menschen bei Gewitter in Gefahr sind. Wenn das Gebäude ein Blitzschutzsystem besitzt, sind sie in jedem Fall sicher. Wenn es keinen Blitzschutz besitzt, gibt es zwei Optionen:

Wohnst du in einem modernen Gebäude mit Wasserrohren aus Kunststoff, kannst du bei Gewitter duschen, ohne dir Sorgen zu machen.



Wohnst du in einem älteren Gebäude, das schlecht geerdet ist und Wasserrohre aus Metall besitzt, solltest du das Duschen in dem Fall lieber unterlassen. Die Rohre leiten den Blitz. Sind sie an einer Stelle durchlässig, kann es zu Problemen kommen.

6. Wer schief sitzt, bekommt einen Buckel.

FALSCH

„Ich glaube, [Kinder] müssen sehr lange und viel schief sitzen, um einen Buckel zu bekommen. Das kommt nicht davon, wenn sie mal einen Nachmittag schief an den Hausaufgaben sitzen“, sagt Bernd Kladny, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Um Rückenprobleme vorzubeugen, sei nicht unbedingt eine perfekte Körperhaltung wichtig. Vielmehr gehe es darum, ausreichend Bewegung im Alltag zu haben.

Und dann gibt es noch diese Sprüche, die einfach offensichtlich NICHT stimmen:

7. Wenn du nicht aufisst, sterben Kinder in Afrika.

8. Vom Fernsehen bekommst du viereckige Augen.

9. Wer spät ins Bett geht, kann auch früh aufstehen.

Wusstest du alles schon? Dann beweise in diesem Quiz, ob du Mythos und Fakt trennen kannst.

