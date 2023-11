Was passiert, wenn jemand im Weltraum stirbt? Ein Weltraummediziner erklärt verschiedene Szenarien

Längst hat die Menschheit das All für sich entdeckt. Seit Beginn der bemannten Raumfahrt starben 20 Astronauten – ein Mars-Begräbnis ist dabei keine gute Idee.

München – Es ist ein außerordentlich schwieriges und obendrein gefährliches Unterfangen, Menschen ins All zu schicken. Seit Beginn der bemannten Weltraumforschung vor mehr als 60 Jahren seien 20 Raumfahrer ums Leben gekommen, so Emmanuel Urquieta, Professor für Weltraummedizin am Baylor College of Medicine, auf der Website The Conversation. Davon allein 14 bei den Space-Shuttle-Tragödien der Nasa in den Jahren 1986 und 2003.

In Anbetracht der Komplexität der bemannten Raumfahrt sei diese Zahl jedoch überraschend gering. So plant die Nasa bereits für das Jahr 2025, eine Besatzung zum Mond und im kommenden Jahrzehnt Astronauten zum Mars zu entsenden. Doch erhöhe sich mit zunehmender Verbreitung von Raumfahrt auch die Möglichkeit, unterwegs zu sterben.

Todesfall im Weltraum: Nasa verfügt über detaillierte Ablaufprotokolle

Ohne ihren schützenden Raumanzug würden Astronauten im All sofort ersticken. (Archivbild) © Nasa

Angenommen, auf der Internationalen Raumstation (ISS) – also in einer erdnahen Umlaufbahn – stirbt ein Besatzungsmitglied. In einem solchen Fall könne der Körper laut Weltraummediziner Urquieta binnen weniger Stunden in einer Kapsel zur Erde zurückgebracht werden.

Passiere ein solches Ereignis auf dem Mond, würde die Besatzung mitsamt dem Toten wenige Tage brauchen, um wieder zur Erde zurückzukehren. Für solche Ausnahmeszenarien verfügt die Nasa bereits über spezielle Ablaufprotokolle. Oberste Priorität sei es, die übrigen Besatzungsmitglieder sicher und unbeschadet wieder nach Hause zu holen, so der Experte.

Ohne Raumanzug würden Astronauten im All sofort sterben

Anders sähe das Szenario jedoch aus, wenn ein Raumfahrer auf der viele Monate langen Reise zum Mars versterben würde. Dann wäre die Besatzung nicht in der Lage, einfach umzudrehen. Wahrscheinlicher sei laut Professor Emmanuel Urquieta, dass der Leichnam dann nach Beendigung der Mission – womöglich erst Jahre später – zusammen mit der Besatzung wieder zur Erde zurückkehren würde. Bis dahin werde der tote Körper durch die konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren des Raumfahrzeugs konserviert.

Betritt ein Mensch ohne schützenden Raumanzug das All, wäre er sofort tot. Das im Weltraum herrschende Vakuum würde die Atmung verhindern und das Blut zu kochen beginnen. Ganz ähnlich sähe das auf dem Mond beziehungsweise dem Mars aus: Ohne Raumanzug würde ein Mensch dort durch die geringe Atmosphäre ersticken.

Tod nach Landung auf dem Mars: Wie läuft die Beerdigung ab?

Eine Einäscherung würde laut Urquieta nur dringend benötigte Energie verbrauchen. Auch eine Beerdigung sei keine gute Idee, denn Bakterien und andere Mikroorganismen des toten Körpers könnten die Marsoberfläche verseuchen. Am besten wäre es, die Leiche in einem speziellen Sack aufzubewahren und nach Abschluss der Mission wieder zur Erde zurückzubringen.

Noch immer gibt es keine Klarheit darüber, wie Astronauten mit einem plötzlichen Todesfall im All umgehen sollen. Dabei gehe es nicht nur um die Frage, was mit der Leiche passiert. Genauso wichtig sei es, der verbliebenen Besatzung und den Trauernden auf der Erde Beistand zu leisten. Um andere Welten wie den Mond – aber auch Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – besiedeln zu können, müssten konkrete Antworten auf diese noch offenen Fragen gefunden werden. (phf)