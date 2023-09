Ein Teil des Wassers auf dem Mond kommt von der Erde

Von: Josefin Schröder

Neben Staub, Kratern und Wüste gibt es auch Wasser auf dem Mond. Forschende haben nun herausgefunden, woher das Wasser kommt – mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Hawaii – Der Mond ist, obwohl er im Durchschnitt 384.400 Kilometer von der Erde entfernt ist, recht gut erforscht. Trotzdem gibt es immer wieder neue Erkenntnisse über den Himmelskörper, die Forschende beschäftigen. Eine aktuelle Studie zeigt zum Beispiel, dass es auf dem Mond regelmäßige Beben gibt. Auch das Vorhandensein von Wasser auf dem Erdtrabant ist immer wieder Thema. Dass es Wasser auf dem Mond gibt, ist bestätigt – über den Ursprung, rätselten Experten jedoch noch.

Ein Forschungsteam der Universität Hawaii hat nun herausgefunden, dass Elektronen der Erde möglicherweise das Wasser auf dem Mond bilden.

Neue Studie: Elektronen lassen Wasser auf Mond entstehen

Das Forschungsteam um den Planetenforscher Shuai Li (Universität Hawaii in Manoa) hat die Entdeckung gemacht, dass das Wasser, was in Form von Eis auf dem Mond vorkommt, wahrscheinlich mit Elektronen zusammenhängt, die auf die Mondoberfläche treffen. Diese kommen von der Erde und von der Sonne beziehungsweise dem Sonnenwind.

Während der Reise um die Erde durchquert der Mond den Magnetschweif der Erde. Die Umgebung dieses Magnetschweifs ist eine Plasmaschicht, die mit geladenen Ionen und Elektronen bevölkert ist. Wenn der Mond in den Magnetschweif der Erde hinein und wieder herausfliegt, treffen die Teilchen auf den Mond.

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass Elektronen, die indirekt von der Erde und der Sonne kommen, zur Bildung von Wasser auf der Mondoberfläche beitragen. (Symbolbild) © Nasa

Der Magnetschweif der Erde schirmt den Mond bei der Durchquerung fast vollständig vom Sonnenwind ab. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn sich der Mond außerhalb des Magnetschweifs befindet, ist er dem Sonnenwind vollständig ausgesetzt. Bisher nahm man an, dass der Sonnenwind, der aus hochenergetischen Teilchen wie Protonen besteht, hauptverantwortlich für die Wasserbildung ist.

Neue Erkenntnis: Wechselwirkung von Elektronen mit Mondoberfläche

Innerhalb des Magnetschweifs gibt es fast keine Sonnenwind-Protonen, es wurde also bisher davon ausgegangen, dass die Wasserbildung dann auf null sinkt. Laut Wissenschaftler Li ist die Wasserbildung im Magnetschweif allerdings fast identisch mit der Zeit, in der sich der Mond außerhalb des Magnetschweifs befindet.

Für die Forschungsgruppe war das eine große Überraschung. Sie deutete daraus, dass im Inneren des Magnetschweifs zusätzliche Prozesse ablaufen oder es neue Wasserquellen geben könnte, die nicht direkt mit den Sonnenwind-Protonen zusammenhängen. Dazu seien jedoch weitere Experimente erforderlich. Die Studie wurde im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlicht und bezieht sich auf die Messdaten, die bei der indischen Mission „Chandrayaan 1“ zwischen 2008 und 2009 gesammelt wurden.

Wasserbildung entscheidend für Mond-Besiedlung

Die Forschenden glauben, dass Elektronen eine wichtige Rolle bei der Wasserbildung spielen könnten. „Insbesondere die Bestrahlung durch hochenergetische Elektronen zeigt ähnliche Effekte wie die Sonnenwindprotonen“, erklärt Li in einer Mitteilung auf der Webseite der Universität. Die Elektronen könnten demnach beispielsweise mit dem Mondgestein interagieren und eingeschlossenen Wasserstoff freisetzen, dieser könnte anschließend Wassermoleküle bilden.

Das würde bedeuten, dass die Wasserproduktion in schattigen Regionen, sowie auch in Regionen, die von der Sonne beschienen werden, stattfindet. Für das Artemis-Programm der Nasa, das auf eine langfristige menschliche Besiedlung des Mondes abzielt, erweist sich die Erkenntnis als entscheidend. Menschliche Siedlungen könnten sich die Wasserressourcen nutzbar machen. (Josefin Schröder)