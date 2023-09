Weltrekord am Kilimandscharo: 5-jähriger Junge erklimmt Gipfel von Afrikas höchstem Berg

Von: Kai Hartwig

Der fünfjährige Ognjen Žitkovic mit einem seiner Begleiter auf dem Weg zum Gipfel des fast 6000 Meter hohen Kilimandscharo. © Tanzaniaspecialist

Ein Junge aus Serbien hat mit gerade einmal 5 Jahren einen fast 6000 Meter hohen Berg bezwungen. Auf dem Weg zum Gipfel half ihm auch Musik.

München – Andere Kinder in seinem Alter spielen vielleicht Fußball oder tanzen Ballett. Ein fünfjähriger Junge aus Serbien hatte einen besonders anspruchsvollen Sport für sich gewählt: Bergsteigen. Ognjen Žitkovic hat nun einen Weltrekord aufgestellt. Als jüngster Mensch aller Zeiten erklomm er am 6. August 2023 den Kilimandscharo – mit 5895 Metern Afrikas höchster Berg.

Fünfjähriger Junge stellt Weltrekord auf – und steigt auf Afrikas höchsten Berg Kilimandscharo

Dass eine Bergtour gefährlich sein kann, zeigte jüngst ein Tornado in luftiger Höhe. Doch wie schaffte der Knirps diese unglaubliche Leistung in seinem jungen Alter? Mit gründlicher Vorbereitung und ein wenig Hilfe von älteren Wegbegleitern. Der kleine Ognjen träumte laut dem Portal tanzaniaspecialist.de schon länger davon, das „Dach Afrikas“ zu erklimmen.

Als Training versuchte er sich zunächst an Wanderungen, die bis zu einer Distanz von 20 Kilometern gingen. Später wurden erste Berge in Angriff genommen: Der Fünfjährige bestieg in Südtirol (Italien) unter anderem den Sass Pordoi (2950 Meter) und den Piz Boe (3125 Meter). Ognjen motivierte sich auf seinen Bergtouren mit Musik von Sabaton – einer schwedischen Heavy-Metal-Band.

Vorbereitung auf den Bergtrip mit Höhensimulator und Experten

Für das Projekt Kilimandscharo musste der junge Serbe dann weitere Vorbereitungen treffen. Dazu zählten Impfungen, Versicherungen, Visa, Ausrüstung und Flugtickets nach Tansania. Außerdem musste seine Mutter eine schriftliche Genehmigung erteilen, dass ihr Sohn den waghalsigen Trip auf den Gipfel des Kilimandscharo in Angriff nehmen darf.

Der junge Kerl musste sich derweil auch körperlich auf das Abenteuer vorbereiten, unter anderem mithilfe von Simulationen der Bedingungen in 5000 Metern Höhe. Dabvei halfen ihm Experten von Tanzania Specialist. Guides des Unternehmens wählten auch die passende Route der Bergbesteigung aus: Die sogenannte Machame Route. Die bietet nach Unternehmensangaben auch „ausreichend Gelegenheit, den Körper an die Höhe zu gewöhnen“, heißt es auf der Homepage.

Auch Vater des Fünfjährigen beim Erklimmen des Kilimandscharo dabei

Mit seinen Guides, bestehend aus Papa Zoran sowie den Einheimischen Musa und Wilson, gelang dem fünf Jahre alten Jungen dann der Aufstieg bis zum Gipfel des Kilimandscharo. Trotz der großen Anstrengungen verlor der kleine Bergsteiger laut seinen Mitstreitern nie seine gute Laune.

Der kleine Ognjen (3. v. l.) und seine Mitstreiter am Ziel: Dem Gipfel des Kilimandscharo. © Tanzaniaspecialist

Schließlich kam er kurz in den frühen Morgenstunden fünften Tages der Bergtour auf dem Dach Afrikas in fast 6000 Metern Höhe an. Und war damit der jüngste Mensch, dem dies jemals gelungen war. Aufgrund des Windes und der Kälte musste sich der Fünfjährige in eine warme Jacke hüllen, so posierte er mit seinen Mitstreitern überglücklich am Gipfel des Kilimandscharo. Derweil musste in Bayern ein Vater samt Kindern von einem Berg gerettet werden. (kh)